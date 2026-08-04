Вячеслав Федорищев дал поручения по отработке последствий атаки на Wildberries в Самаре

Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак со стороны террористического украинского режима на логистическую инфраструктуру Wildberries, обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. Во вторник, 4 августа, его провел губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, для тушения пожара, который возник в результате атаки беспилотными системами, были привлечены 261 человек, 72 единицы техники. С места чрезвычайной ситуации были эвакуированы 710 человек. Принятые своевременные меры позволили сохранить жизни сотрудников — погибших и пострадавших нет.

"Это показывает большую слаженность как коллектива, который готовился к эвакуационным мероприятиям, так и сотрудников МЧС, пожарной, спасательной службы. Благодарю весь коллектив ГУ МЧС России по Самарской области за слаженную работу. Тех, кто особо отличился, прошу представить к поощрению", — отметил Вячеслав Федорищев.

Сразу же на месте ЧП по поручению главы региона был развернут оперативный штаб, который отрабатывал ключевые задачи. Для предпринимателей области, чьи товары находились в логистическом центре, была открыта горячая линия по телефону 8-800-300-63-63. Для сотрудников был открыт консультационный пункт в Новосемейкино, ул. Школьная, д. 1, где людям помогают определиться с трудоустройством на период восстановления центра.

Губернатор напомнил о поручениях, которые он давал в первые часы работы оперативного штаба. Министерству труда совместно с министерством промышленности и торговли области необходимо обеспечить адресное предложение занятости.

"Многие люди находятся в растерянности, им необходимо персональное сопровождение по трудоустройству. Логистический центр мы открыли не так давно. Многие переехали работать из разных регионов. Несмотря на это все должны быть обеспечены предложениями по трудоустройству", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Министерству экономического развития совместно с УФНС России по Самарской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палатой и предпринимательскими организациями было поручено до 10 августа сформировать реестр субъектов МСП — налоговых резидентов Самарской области, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте с тем, чтобы адресно им помогать.

Кроме того, областному минэкономразвитию было поручено совместно с Региональным центром развития предпринимательства до 14 августа представить механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП.

"Финансовые и бюджетные вопросы мы с вами хорошо знаем и чувствуем. Но в этой ситуации мы обязаны помогать, потому что малый бизнес и индивидуальные предприниматели — это основа нашего стабильного экономического роста, это трудоустройство большого количества людей", — акцентировал губернатор. Эту работу будет контролировать министр финансов региона Ольга Собещанская. Также, ей поручено отработать предложения по реструктуризации действующих обязательств пострадавших заемщиков с банками.

Вячеслав Федорищев давал отдельное поручение министерству промышленности и торговли совместно с руководством маркетплейсов подготовить предложения по поддержке логистических коридоров, а также заранее проработать сценарии действий на случай выбытия инфраструктуры.

Руководитель регионального минпромторга Денис Гурков доложил, что эта работа выполнена. Было проведено совещание с руководителями всех распределительных центров, работающих на территории региона. "Также, довели до всех центров порядок и методику защиты объектов от угроз атаки БПЛА. Проговорили, каким образом должна быть обеспечена эвакуация сотрудников. Тренировки проходят регулярно", — добавил врио министра.

"Прошу вас находиться в постоянном контакте с организациями. Логистика товаров и грузов — комплексная задача, касается не только Самарской области, но и других субъектов страны. С соседними регионами эту задачу вместе отрабатывайте", — поручил Вячеслав Федорищев.

По итогам рассмотрения вопроса, губернатор поручил председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять все вопросы под личный контроль. Расслабляться всем, кто задействован в работе оперативного штаба, рано. "Необходимо обеспечить "единую точку входа" для обращений: по правовым — вместе с Прокуратурой Самарской области, по предпринимательским — с центром "Мой бизнес", по трудовым — со службой занятости. Важно, чтобы люди знали, что они, когда обращаются с проблемой, она доходит до соответствующего руководителя", — резюмировал губернатор.