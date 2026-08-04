16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область расширяет инструменты поддержки технологического предпринимательства В Самаре прошло межокружное совещание по вопросу реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" В Самаре лидирует спрос на бизнес сферы развлечений и услуг Производитель полезных напитков из Самарской области получил федеральный грант на развитие бизнеса Самарские специалисты приняли участие в строительстве спортивного комплекса в Красноярском крае

Экономическая политика Экономика и бизнес

Вячеслав Федорищев дал поручения по отработке последствий атаки на Wildberries в Самаре

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак со стороны террористического украинского режима на логистическую инфраструктуру Wildberries, обсудили на оперативном совещании в Правительстве региона. Во вторник, 4 августа, его провел губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, для тушения пожара, который возник в результате атаки беспилотными системами, были привлечены 261 человек, 72 единицы техники. С места чрезвычайной ситуации были эвакуированы 710 человек. Принятые своевременные меры позволили сохранить жизни сотрудников — погибших и пострадавших нет.

"Это показывает большую слаженность как коллектива, который готовился к эвакуационным мероприятиям, так и сотрудников МЧС, пожарной, спасательной службы. Благодарю весь коллектив ГУ МЧС России по Самарской области за слаженную работу. Тех, кто особо отличился, прошу представить к поощрению", — отметил Вячеслав Федорищев.

Сразу же на месте ЧП по поручению главы региона был развернут оперативный штаб, который отрабатывал ключевые задачи. Для предпринимателей области, чьи товары находились в логистическом центре, была открыта горячая линия по телефону 8-800-300-63-63. Для сотрудников был открыт консультационный пункт в Новосемейкино, ул. Школьная, д. 1, где людям помогают определиться с трудоустройством на период восстановления центра.

Губернатор напомнил о поручениях, которые он давал в первые часы работы оперативного штаба. Министерству труда совместно с министерством промышленности и торговли области необходимо обеспечить адресное предложение занятости.

"Многие люди находятся в растерянности, им необходимо персональное сопровождение по трудоустройству. Логистический центр мы открыли не так давно. Многие переехали работать из разных регионов. Несмотря на это все должны быть обеспечены предложениями по трудоустройству", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Министерству экономического развития совместно с УФНС России по Самарской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палатой и предпринимательскими организациями было поручено до 10 августа сформировать реестр субъектов МСП — налоговых резидентов Самарской области, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте с тем, чтобы адресно им помогать.

Кроме того, областному минэкономразвитию было поручено совместно с Региональным центром развития предпринимательства до 14 августа представить механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП.

"Финансовые и бюджетные вопросы мы с вами хорошо знаем и чувствуем. Но в этой ситуации мы обязаны помогать, потому что малый бизнес и индивидуальные предприниматели — это основа нашего стабильного экономического роста, это трудоустройство большого количества людей", — акцентировал губернатор. Эту работу будет контролировать министр финансов региона Ольга Собещанская. Также, ей поручено отработать предложения по реструктуризации действующих обязательств пострадавших заемщиков с банками.

Вячеслав Федорищев давал отдельное поручение министерству промышленности и торговли совместно с руководством маркетплейсов подготовить предложения по поддержке логистических коридоров, а также заранее проработать сценарии действий на случай выбытия инфраструктуры.

Руководитель регионального минпромторга Денис Гурков доложил, что эта работа выполнена. Было проведено совещание с руководителями всех распределительных центров, работающих на территории региона. "Также, довели до всех центров порядок и методику защиты объектов от угроз атаки БПЛА. Проговорили, каким образом должна быть обеспечена эвакуация сотрудников. Тренировки проходят регулярно", — добавил врио министра.

"Прошу вас находиться в постоянном контакте с организациями. Логистика товаров и грузов — комплексная задача, касается не только Самарской области, но и других субъектов страны. С соседними регионами эту задачу вместе отрабатывайте", — поручил Вячеслав Федорищев.

По итогам рассмотрения вопроса, губернатор поручил председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять все вопросы под личный контроль. Расслабляться всем, кто задействован в работе оперативного штаба, рано. "Необходимо обеспечить "единую точку входа" для обращений: по правовым — вместе с Прокуратурой Самарской области, по предпринимательским — с центром "Мой бизнес", по трудовым — со службой занятости. Важно, чтобы люди знали, что они, когда обращаются с проблемой, она доходит до соответствующего руководителя", — резюмировал губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6