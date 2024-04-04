Владелице базы отдыха "Хуторок" вынесли повторный приговор

Ставропольским райсудом директор ООО "Хуторок" Ольга Кулаксыз была повторно признана виновной в организации поджогов трех строений в СНТ "Красное поле" и приговорена к двум годам условного лишения свободы.

На решение федеральной судьи Марины Микшевич уже поданы жалоба ее адвоката и представление прокуратуры.

По мнению прокурора, приговор несправедлив, итак как излишне мягок. Он отметил, что осужденная причиненный ущерб не возместила и мер к этому не приняла: "При указанных обстоятельствах назначенное наказание не соответствует задачам и целям наказания, а значит не может способствовать исправлению осужденной и восстановлению социальной справедливости". Районный прокурор просит приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Такое же требование выдвинул и адвокат. По его мнению, показания сообщника, данные против Кулаксыз, выглядят заученными и потому являются недопустимыми.

Напомним, Ольга Кулаксыз развернула свой бизнес, скупая дачные участки у пруда на реке Ташла. Дачникам категорично не нравилась ночная музыка, гремевшая на базе отдыха "Хуторок Озерный". И они жаловались во все инстанции. Но предпринимательница, не обращая внимания на решения судов и контролирующих органов, продолжает свою деятельность.

За годы ведущейся войны в СНТ случилось несколько пожаров. Последние, по мнению предварительного следствия, совершены по найму Егором Фединым, который контактировал с Кулаксыз. Их телефонные переговоры были записаны.

Уголовное дело возбудили по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества ". Однако потерпевшие пытались переквалифицировать поджог их дома на статью о покушении на убийство, так как поджигатель знал, что ночью в доме находилась семья с двумя малолетними детьми.

В ходе первого разбирательства обвиняемый Федин умер, а владелица турбазы получила три года условно. В декабре 2022 г. приговор был отменен, и дело направлено на новое рассмотрение.

Кулаксыз продолжает отрицать свою причастность к поджогам и, по словам ее адвоката, намерена добиться оправдания.

Однако женщину подозревают также и в обналичивании денег. Ведется следствие.