Минлесхоз требует снести базу отдыха в Ташле

Министерство лесного хозяйства Самарской области обратилось в суд по поводу сноса базы отдыха "Хуторок Озерный", расположенной около с. Ташла Ставропольского района. В иске министерства к предпринимательнице Ольге Кулаксыз указано, что 22 объекта, относящихся к базе отдыха, самовольно построены на землях лесного фонда.

Сама Куклаксыз на судебном заседании 5 февраля заявила, что не является ее собственницей.

Примечательно, что ныне покойный владелец этих домиков, бань и выгребных ям Юрий Долгополов с 2017 г. неоднократно привлекался за незаконное использование земли к административной ответственности, но нарушения не устранял.

Кроме прихваченной водной глади и береговой полосы пруда на реке Ташла площадью более 66 соток, предпринимательница распоряжается выкупленными у дачников земельными участками. Но использование территории садово-дачного товарищества, находящего на землях сельхозназчения, для ведения коммерческой деятельности также является нарушением земельного законодательства.

На состоявшемся 5 февраля заседании в Красноглинском районном суде решили привлечь к разбирательству также два ООО под названием "Хуторок". Одним Кулаксыз владеет единолично, в другом уставной капитал делит пополам со Светланой Долгополовой — сестрой предыдущего владельца базы отдыха. Последний в несколько лет назад был признана банкротом и конкурсное производство продолжается до сих пор.

В ноябре 2019 г. вступило в законную силу решение арбитражного суда о возвращении в конкурсную массу шести из восьми дачных участков, подаренных Долгополовым своей сестре в трехлетний период, предшествующий признанию его банкротом. И эта земля, на которой также находятся объекты базы отдыха, будет реализована через торги.

"Танцплощадка и прочие увеселительными мероприятиями, конечно, неуместны рядом с сельским кладбищем и намоленным местом, — считает местная жительница Анна Устименко, чей двор граничит с "Хуторком". — Да и нам от их безудержного ночного веселья масса неудобств".

По словам женщины, местная полиции сквозь пальцы смотрит на все происходящие на базе и в округе безобразия. В очередной раз участковый Олег Дорошенко намерен отказать ей в привлечении Кулаксыз к ответственности за причиненные ей побои. А недавно ночью дачники застигли в поле около трансформаторной будки, питающей ТСЖ, мужчин, которые слили оттуда масло. Но полиция удовлетворилась их объяснениями, будто те просто гуляли рядом.

Отметим, что ранее Кулаксыз обвинила своих оппонентов в гибели северного оленя и двух страусов, содержавшихся при турбазе. Животных загрызли собаки, якобы специально привезенные в грузовике.

Также напомним, что ранее областными властями анонсировались планы строительства паломнического центра около святого источника в Ташле.