Под Тольятти разворачивается конфликт между дачниками и базой отдыха

В Красноярском районном суде рассматривается иск регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования к руководителю ООО "Хуторок" 39-летней Ольге Кулаксыз. Между истцом и ответчиком, управляющим турбазой "Хуторок Озерный", возник спор, связанный с пользованием участком, расположенным вдоль пруда около с. Ташла.

Претензии к ООО также выдвигают члены СНТ "Красное поле", рядом с которым находится турбаза. Дачники добиваются, чтобы их привлекли к разбирательству в качестве третьего лица.

По словам члена СНТ Анны Устименко, у них много вопросов к ООО "Хуторок" и его руководству. Уже несколько лет дачники ведут борьбу с владелицей турбазы, на которой часто проводятся различные увеселительные мероприятия. Они заявляют о неудобствах от гремящей до утра музыки и фейерверков. Также они предполагают, что фекальные стоки от построек турбазы напрямую текут в пруд, берег которого является публичным местом для отдыха.

Судя по искам к гражданке Кулаксыз, имеющимся в свободном доступе, она уже привлекалась к ответственности за использование участка не по назначению и самовольное занятие водного объекта.

История базы отдыха началась с того, что предприниматель Юрий Долгополов купил несколько дачных участков, прилегающих к пруду, и начал там строительство. После того как он скончался, коммерческий объект по наследству перешел к Светлане Долгополовой, в мае 2017 г. с ней в долю вошла Ольга Кулаксыз и было учреждено ООО "Хуторок", где последняя стала директором.

Осень 2018 г. директриса зарегистрировала свое ООО под тем же названием и с тем же юридическим адресом в Тольятти. Она продолжила скупать соседние с базой участки и, как утверждает председатель СНТ Анатолий Зенин, в их массиве участились пожары.

Судя по материалам судов, Кулаксыз при этом фигурировала в уголовных и административных делах о самоуправстве, умышленном уничтожении имущества и побоях. По словам Анны Устименко, еще одно дело о побоях по ее заявлению в отношении Кулаксыз возбуждено в Ставропольском райотделе полиции.

Уголовное дело с аналогичным обвинением в апреле 2013 г. было рассмотрено в мировом суде. Тогда гражданка РФ Кулаксыз, имеющая высшее образование и ученую степень, была приговорена к 10 тыс. руб. штрафа за то, что при выяснении отношений с сотрудницей организации, поставляющей воду на ее участок, причинила той "телесные повреждения в виде ссадин, царапин, кровоподтеков и очаговых участков отсутствия волос в области головы, не повлекшие какого-либо вреда здоровью". Правда, в апелляционной инстанции после уплаты потерпевшей компенсации дело было прекращено за примирением сторон.

"Мы куда только не обращались по поводу всей массы нарушений, творящихся по соседству с нами, — жалуется Устименко, — Но Кулаксыз отделывается максимум штрафом. А мы с маленькими детьми уже боимся выходить за свой забор".

По словам дачников, владелица турбазы якобы открыто заявляет о наличии высокопоставленной "крыши". Сами они склонны этому верить — их жалобы пока не приводят к результатам. Поэтому члены СНТ на этой неделе обратились в приемную президента РФ.

Отметим, что недавно собаки загрызли северного оленя и двух страусов, содержавшихся при турбазе. По одной из версий собак привезли в грузовой машине и специально натравили на животных. Ольга Кулаксыз связывала произошедшее с конфликтом вокруг турбазы.

Получить у нее внятный комментарий по ситуации по иску минлесхоза не удалось.