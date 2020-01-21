Под Тольятти собаки загрызли в питомнике оленя и двух страусов

На базе отдыха "Хуторок Озерный" неподалеку от с. Ташла в Ставропольском районе ночью на прошлой неделе погибли пятилетний северный олень Бурак и два страуса: двухлетняя Дина и пятилетний Вася. Чудом выжил двухлетний страус Рэкс. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказала директор базы отдыха Ольга Кулаксыз.

"Случившееся связано с неприязненным отношением некоторых владельцев расположенных поблизости дач, которые давно высказывают недовольство находящейся рядом нашей базой отдыха, — высказала свое мнение Ольга Кулаксыз. — Неизвестные злоумышленники привезли на машине больших агрессивных собак к нашему вольеру с животными, где содержался северный олень и три страуса. Причем подъехали с той стороны, где у нас нет камер. Но машину все же зафиксировала издалека одна видеокамера. Затем они запустили собак в вольер, и те стали набрасываться на наших питомцев с жутким лаем и буквально рвать их. Злоумышленники вскоре уехали, а наши сотрудники вызвали службу по отлову собак, представители которой застрелили двух агрессивных псов, двух изловили и увезли, еще две собаки убежали".

По словам директора, в полицию из-за случившегося их сотрудники не обращались, но планируют это сделать в ближайшее время.

Кроме того, Ольга Кулаксыз рассказала, что в конце мая кто-то закидал камнями содержавшуюся в вольере беременную самку северного оленя Виолу. Она потеряла олененка и погибла.

"Мы обязательно переоборудуем вольер и заведем новых животных", — поделилась директор.

Один из местных жителей в беседе с корреспондентом Волга Ньюс отметил, что животные, по его мнению, содержались в ненадлежащих условиях. Также, по его словам, у местных жителей возникают вопросы к законности турбазы. На этой неделе они планируют обратиться с этой темой в региональную приемную президента.