Владелицу турбазы "Хуторок Озерный" отправили под домашний арест

В среду, 20 января, Ставропольский райсуд Самарской области отправил 40-летнюю предпринимательницу Ольгу Кулаксыз под домашний арест. О такой мере пресечения матери троих малолетних детей ходатайствовали районные правоохранители, которые подозревают ее в организации трех поджогов в СНТ "Красное поле".

Напомним, руководство ООО "Хуторок" не первый год конфликтует с дачниками, которые обвиняют владельцев одноименной базы отдыха в различных нарушениях законодательства. Камнем преткновения стал Ташлинский пруд, на берегу и воде которого предприимчивая женщина развернула свой бизнес, мешая соседям спокойно жить на свежем воздухе.

В 2020 г. Кулаксыз неоднократно подвергалась судебным преследованиям, инициированным членами СНТ, а в ответ у активистов-дачников горели дома. Дошло до того, что в ноябре среди ночи был подожжен дом, где постоянно проживала семья с малолетними детьми. Владельцам, к счастью, удалось вовремя заметить возгорание. А через пару месяцев на их дом опять покусились, но уже среди белого дня, что видеокамера и зафиксировала.

На днях полицейские задержали тольяттинца Егора Федина, который признался, что последние три поджога совершил по заказу Ольги Кулаксыз. По возбужденному уголовному делу была проведена очная ставка, на которой, по словам адвоката бизнеследи, Федин отказался пройти испытание на полиграфе, тогда как его клиентка согласилась.

Женщина отрицает свою причастность к поджогам. Защита настаивает на том, что потерпевшей является сама Кулаксыз, которой проблемы с дачниками достались от ее умершего сожителя, организовавшего базу отдыха. У нее самой горят дома, ей всячески мешают вести бизнес. И на этот раз, организовав оговор, ее лишают возможности работать, чтобы содержать детей, у которых она - единственный кормилец.

Адвокат предложил следующую версию оговора, несколько раз подчеркнув, что подтвердить ее ничем не может. Якобы Федин, ранее работавший на базе отдыха, попавшись с крупной (около 0,5 кг) партией мефедрона, согласился дать показания против Кулаксыз, чтобы помочь правоохранителям отчитаться по делу, возымевшему большой общественный резонанс.

Выслушав стороны, судья санкционировал домашний арест до середины марта.