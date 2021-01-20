Задержаны поджигатели дачных домов в СНТ "Красное поле"

В среду, 20 января, Ставропольский райсуд Самарской области изберет меру пресечения двоим мужчинам, которые признались в поджогах в СНТ "Красное Поле". Об этом сообщила изданию потерпевшая Анна Устименко, которая проживает в СНТ с двумя малолетними детьми.

Напомним, пожары произошли в ноябре 2020 г. и на прошлой неделе в дачном поселке у с. Ташла.

По ее заявлению возбудили два уголовных дела. 19 января 2021 г. женщина дала полицейским показания. По словам Устименко, ей сообщили, что задержанные выдали заказчика поджогов — владелицу базы отдыха "Хуторок озерный", с которой у дачников возник затянувшийся конфликт. По имеющейся информации, ее также привлекают к уголовной ответственности и будут избирать меру пресечения.

"В понедельник мы были на приеме в областной прокуратуре, так как настаиваем на возбуждении уголовного дела за покушение на жизнь членов нашей семьи, — заявила Устименко. — Ведь в первый раз нас подожгли ночью, когда все спали, да к тому же подожгли со стороны входной дверь, чтобы мы не могли выйти из горящего деревянного дома".

По словам потерпевшей, сейчас им говорят, что переквалификация уголовного дела зависит от экспертизы по примененной преступниками горючей жидкости, якобы, если она долгогорящая, то им смогут вменить покушение на убийство двоих и более лиц.