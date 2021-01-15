В СНТ, конфликтующем с турбазой "Хуторок озерный", случился очередной поджог

В дачном поселке Красное Поле, расположенном около с. Ташла в Самарской области, 14 января во второй раз за зиму подожгли дом местной активистки Анны Устименко.

Как зафиксировано на видеозаписи, преступник, зная, что хозяева на работе, отравил сторожевого пса и среди белого дня разбрызгал на фасад горючее вещество.

В ноябре 2020 г. Анна Устименко уже подавала заявление правоохранителям о совершенном на ее семью покушении. Однако до сих пор ни о каком процессуальном решении по поводу покушения на убийство четверых человек женщине не сообщили.

Такая настойчивость преступников, по мнению потерпевшей, - результат затянувшегося конфликта дачников с владельцами базы отдыха "Хуторок озерный".

"Сейчас мы добиваемся, чтоб нам выдали документ, составленный следователями по результатам проведенной проверки, чтобы обжаловать его в суд, - рассказала изданию Анна Устименко. - Кроме моего дома, в тот день сожгли еще и хозпостройку на одном из участков нашего СНТ. Мы, дачники, реально опасаемся за свои жизни, потому что никто из правоохранителей даже не пытается нас защитить, видимо, ждут, когда дело обернется трагедией".