16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СНТ, конфликтующем с базой отдыха, подожгли дом с двумя детьми Росгвардеец спас соседа из горящей квартиры в Самаре Ночью на пр. Юных пионеров в Самаре загорелся автомобиль Citroen В Самаре арестовали подозреваемого в причастности к гибели людей на пожаре Двое детей пострадали на пожаре на ул. Вольской в Самаре

Пожары Происшествия

В СНТ, конфликтующем с базой отдыха, подожгли дом с двумя детьми

ТОЛЬЯТТИ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на 11 ноября в СНТ "Красное поле" в Ставропольском районе Самарской области был подожжен срубовой дом, в котором живет семья с двумя малолетними детьми.

"Слава Богу, я неожиданно проснулась во втором часу ночи и отдернула портьеру, — с дрожью в голосе рассказала Анна Устименко корреспонденту издания. — Дом занимался. Я бросилась будить мужа и через задымленную прихожую мы с ним выскочили во двор с огнетушителями".

По словам женщины, вызванные сотрудники МЧС прибыли через два часа, а полиция приехала в 5:00. После осмотра дома и прилегающей территории они изъяли осколки бутылок с фитилями, в которых, скорее всего, была зажигательная смесь. Также были зафиксированы следы двух автомобилей, выехавших по свежему снегу с территории базы отдыха.

Напомним, пожары в СДТ "Красное поле" случаются регулярно. По мнению дачников, таким способом освобождают земельные участки, которые затем скупает расположенное по соседству ООО "Хуторок". Предприятие уже приобрело четверть принадлежащих СНТ участков и заняло береговую полосу местного пруда.

Согласно ответу из областной прокуратуры, поводов прокурорского реагирование на данный момент нет, так как все решения судов, принятые в отношении ООО "Хуторок" и его руководства находятся на исполнении в Красноярском ОСП.

Редакция готовит запрос в областное ГУ МВД и региональное СУ СК РФ по поводу привлечения к ответственности виновных в покушении на жизнь четверых человек и умышленной порче имущества путем поджога.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6