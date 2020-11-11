В СНТ, конфликтующем с базой отдыха, подожгли дом с двумя детьми

В ночь на 11 ноября в СНТ "Красное поле" в Ставропольском районе Самарской области был подожжен срубовой дом, в котором живет семья с двумя малолетними детьми.

"Слава Богу, я неожиданно проснулась во втором часу ночи и отдернула портьеру, — с дрожью в голосе рассказала Анна Устименко корреспонденту издания. — Дом занимался. Я бросилась будить мужа и через задымленную прихожую мы с ним выскочили во двор с огнетушителями".

По словам женщины, вызванные сотрудники МЧС прибыли через два часа, а полиция приехала в 5:00. После осмотра дома и прилегающей территории они изъяли осколки бутылок с фитилями, в которых, скорее всего, была зажигательная смесь. Также были зафиксированы следы двух автомобилей, выехавших по свежему снегу с территории базы отдыха.

Напомним, пожары в СДТ "Красное поле" случаются регулярно. По мнению дачников, таким способом освобождают земельные участки, которые затем скупает расположенное по соседству ООО "Хуторок". Предприятие уже приобрело четверть принадлежащих СНТ участков и заняло береговую полосу местного пруда.

Согласно ответу из областной прокуратуры, поводов прокурорского реагирование на данный момент нет, так как все решения судов, принятые в отношении ООО "Хуторок" и его руководства находятся на исполнении в Красноярском ОСП.

Редакция готовит запрос в областное ГУ МВД и региональное СУ СК РФ по поводу привлечения к ответственности виновных в покушении на жизнь четверых человек и умышленной порче имущества путем поджога.