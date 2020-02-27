В дачном кооперативе около базы отдыха "Хуторок озерный" снова случился пожар

В ночь на 26 февраля в дачном кооперативе "Красное поле" около с. Ташла в Ставропольском районе случился очередной пожар.

Неизвестный перелез через забор и пожег срубовой дом, соседствующий непосредственно с базой отдыха "Хуторок озерный", с руководством которой дачники несколько лет конфликтуют.

По словам владельца участка, на котором произошел пожар, за последние годы этого соседства десяток строений сгорели. Последний пожар случился дней десять назад. Сложившуюся криминогенную ситуацию Владимир Язинцев связывает стремлением развлекательно-рекреационного бизнеса расшириться за счет скупки освободившихся участков.

"Я построил этот дом своими руками для матери, детей и племянников, — рассказал мужчина корреспонденту издания. — Кроме материального ущерба, который я оцениваю в 1,2 млн рублей, мне причинен и огромный моральный вред. Мне больно смотреть на то, что осталось после нескольких лет упорного труда".

Соседи Язинцева считают, что случившееся, в том числе и месть за проигрыш дела в суде, где погорелец выступал свидетелем со стороны областного минлесхоза, который добился решения о сносе объектов базы отдыха, расположенных на береговой линии местного пруда.

В районном подразделении областного ГУ МЧС в связи с пожаром назначена проверка. Потерпевший написал заявление в полицию.