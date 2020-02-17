В дачном массиве, конфликтующем с базой отдыха, случился очередной пожар

В ночь с 15 на 16 февраля в дачном массиве "Красное поле" в Ставропольском районе сгорел очередной дом, который в зиму остается необитаемым с отключенным электричеством.

Пожар произошел на фоне конфликта между дачниками и владельцами соседней с СНТ базой отдыха "Хуторок Озерный".

"В отместку за наше активное участие в деле о незаконном функционировании этой базы нас травят в соцсетях, распространяя информацию, будто мы виновны в гибели животных, которые содержались на базе в контактном зоопарке", - рассказала изданию активистка СНТ Анна Устименко.

По ее словам, прибывшие на пожарище сотрудники МЧС однозначно определили, что причиной возгорания был поджог. Неизвестные, следы которых идут со стороны поля, разбили стекло и бросили в дом источник огня. Пострадавшим оказался бывший председатель СНТ Александр Левченко, которого сторонники директора базы Ольги Кулаксыз назвали в числе "убийц и их покровителей", описывая ситуацию с гибелью животных из зоопарка. А накануне поджога на страничке "Хуторка" в соцсети появился комментарий: "Сжечь н… всех дачников".

"Полиция, как всегда, пытается списать пожар на бомжей, - уверяет Устименко. - Но такая категория граждан у нас не водится, так как далековато мы находимся от города".

Женщина обеспокоена случившимся, так как проживает в СНТ с двумя малолетними детьми, а в посте "Хуторка" о погибших животных ее фамилия упоминается рядом с фамилией погорельца Левченко.

Напомним, в январе на базе отдыха "Хуторок Озерный" погибли северный олень и два страуса, еще один страус чудом выжил. Директор базы отдыха Ольга Кулаксыз связывала случившееся с неприязнью дачников.