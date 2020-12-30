На базе отдыха "Хуторок озерный" продолжают строить новые дома, несмотря на предписания о сносе

Самарские власти более года судятся с владельцами базы отдыха "Хуторок озерный", расположенной около с. Ташла, стремясь привести их деятельность к узаконенному порядку.

В конце июля 2020 г. вступило в силу решение Красноярского райсуда о сносе 22 объектов турбазы, незаконно построенных на береговой линии пруда на реке Ташла. Только на минувшей неделе районные судебные приставы вручили предпринимательнице Ольге Кулаксыз уведомление о сносе.

Однако, по словам соседей-дачников, женщина продолжает строительство новых объектов на земле, купленной у дачников. То есть территория, выделенная под садоводство, используется не по назначению.

Растущие как грибы новые домики сдаются на новогодние праздники, хотя прокуратура требовала прекратить работу турбазы.

На данный момент Кулаксыз и ее компаньон Светлана Долгополова являются ответчиками по делам, рассматриваемым Автозаводском и Ставропольским судами. Один иск минлесхоз предъявил к ООО "Хуторок" за уничтожение лесной подстилки при самовольном строительстве дороги, другой - по поводу аварийной ЛЭП, находящейся незаконно на землях гослесфонда.

Также кабель под напряжением 380 Вольт лежит прямо на земле вдоль улицы Садового товарищества "Красное поле".

"На днях трактор, убиравший снег с дороги, задел ковшом этот кабель, из него полетели искры, - рассказала корреспонденту Волга Ньюс проживающая в СНТ Анна Устименко. - У трактора сгорело электрооборудование. И мы теперь боимся ходить по улице".

К руководству базы отдыха имеют претензии также и пожарные. Региональное управление МСЧ штрафовало ООО "Хуторок" за несоблюдение противопожарных мер. Надзорное ведомство зафиксировало в протоколе, что не защищены автоматической пожарной сигнализацией и не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 12 домиков, где отдыхают клиенты турбазы. А имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям.

За прошедшее лето несколько строений базы уже сгорели. И работу турбазы требовала прекратить прокуратура.

Борьбу с рекреационным бизнесом ведут и дачники, чьи дома с завидной регулярностью горят, освобождая территорию для расширения турбазы. В начале ноября владельцы срубового дома, граничащего с базой отдыха, сумели вовремя загасить свой подожженный дом. Процессуальное решение о покушении на убийство четырех человек в районном отделе регионального СУ СК РФ до сих не принято.