На неприветливую турбазу из Самарской области завели уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за плохих туристических услуг. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что несколько семей купили на новогодние праздники путевки на турбазу в Ставропольском районе. Вот только, как обнаружилось, условия в помещениях были антисанитарными и отсутствовали коммунальные услуги. В итоге жить туристы там не смогли.

В связи со случившимся возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").