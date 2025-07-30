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Литература Культура

В Самаре пройдет вечер поэзии "В джазе только девушки. И стихи"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 июля, в 19:00, в Самаре пройдет вечер поэзии "В джазе только девушки. И стихи" (18+).

Четыре поэтессы — Наталья Войтович, Ирина Мишутина, Надя Сказкина и Наталья Никуля выступят в лофт-пространство "Коза Артист" (ул. Ленинградская 29).

"Для тех, что чувствует ярче, глубже. Ведь на стыке искусств — музыки и поэзии — рождается та самая магия, которая разносит на мелкие кусочки и собирает заново. Именно за этими эмоциями люди возвращаются вновь и вновь", — поясняют организаторы.

Стоимость: 1500 руб., количество мест ограничено. Узнать подробности и забронировать место можно по телефону +7(905)301-34-96 или в личных сообщениях группы @sam.stihogram.

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Последние комментарии

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великолепные книги супер

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Замечательный человек! Таких бы поболе.

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Прекрасно и замечательно, других слов нет!

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Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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