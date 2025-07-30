В четверг, 31 июля, в 19:00, в Самаре пройдет вечер поэзии "В джазе только девушки. И стихи" (18+).

Четыре поэтессы — Наталья Войтович, Ирина Мишутина, Надя Сказкина и Наталья Никуля выступят в лофт-пространство "Коза Артист" (ул. Ленинградская 29).

"Для тех, что чувствует ярче, глубже. Ведь на стыке искусств — музыки и поэзии — рождается та самая магия, которая разносит на мелкие кусочки и собирает заново. Именно за этими эмоциями люди возвращаются вновь и вновь", — поясняют организаторы.

Стоимость: 1500 руб., количество мест ограничено. Узнать подробности и забронировать место можно по телефону +7(905)301-34-96 или в личных сообщениях группы @sam.stihogram.