Самарским читателям предложили книжные хиты про любовь

Любовь — это не всегда про розы и бабочек. Иногда это про риск, борьбу и выбор, который меняет все. В преддверии 14 февраля книжный сервис Строки собрал коллекцию хитов BookTok, от которых невозможно оторваться — книги с яркими героями, неожиданными поворотами и эмоциями. От офисных интриг до магических миров, от темных тайн до светлых надежд — каждая история доказывает, что любовь может быть разной, но именно она меняет в жизни все.

"Ассистентка злодея" Ханна Николь Мерер

Самому коварному Злодею королевства требуется помощник для исполнения неопределенных офисных обязанностей. Требования: уравновешенность и осмотрительность. Главное условие — никогда не влюбляться в злодея!

"Кости сердца" Колин Гувер

Новинка от автора бестселлера "Все закончится на нас". Трогательный и полный страсти роман о двух молодых людях, которые дали друг другу заветное обещание, не подозревая, какое будущее их ждет.

"Шах и мат" Али Хейзелвуд

Шахматные партии, школьные будни и первая влюбленность еще никогда не были такими забавными! История соперничества двух очаровательных противоположностей в новом романе Али Хейзелвуд.

"Преследуя Аделин" Х.Д. Карлтон

Темная история, в которой любовь переплетается с опасностью. Героиня оказывается втянута в мир, полный тайн и риска, где каждый шаг может стоить ей всего. Провокационный роман о кошках и мышках, где охотник и жертва могут поменяться ролями.

"Творец Слез" Эрин Дум

Эмоциональная история о боли, доверии и надежде, в которой слезы обладают магической силой, а главная героиня оказывается связана с таинственным Творцом, способным управлять этой силой. В мире, где эмоции становятся оружием, ей предстоит раскрыть секреты своего прошлого и сделать выбор, который изменит судьбу всех вокруг.

"Доля вероятности" Ребекка Яррос

Роман о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Главные герои сталкиваются с чередой испытаний, начиная с катастрофического падения самолета, которое становится отправной точкой для перемен. Их пути пересекаются снова и снова при самых неожиданных обстоятельствах. Выбор между долгом и чувствами — что важнее, когда на кону стоит счастье?

"Контракт на любовь" Тесса Бейли

Деловое предложение, которое перерастает в нечто большее. Герои заключают контракт, но вскоре понимают, что их чувства выходят за рамки соглашения. Остроумная и чувственная история о том, как правила создаются для того, чтобы их нарушать.

"Когда горит огонь" Ханна Грейс

Искры страсти разгораются прямо в летнем лагере! Эта ночь будет иметь последствия для Расса Каллагана, ведь Аврора Робертс — его коллега. Но кого заботят правила, запрещающие отношения между вожатыми, если огонь уже полыхает, и никто не в состоянии его потушить…

"Разрушительная ложь" Ана Хуан

Загадочный миллиардер и популярный блогер заключают сделку: она станет его "подставной девушкой", а он поможет ей с карьерой. Но чем дольше они играют свои роли, тем сложнее игнорировать настоящие чувства, хотя темные секреты угрожают разрушить все. Заключительная часть легендарного цикла Twisted, покорившего сердца миллионов читателей!

"Спасти 6-го" Хлоя Уолш

История о любви, которая помогает бороться с тьмой, и о том, как два человека могут спасти друг друга, даже когда кажется, что выхода нет. После ухода старшего брата Джоуи Линч вынужден стать опорой для семьи, но груз ответственности толкает его на темную сторону. Встреча с Ифой Моллой меняет все — она хочет уберечь его от жизни, которая катится под откос, а он пытается защитить ее от самого себя.