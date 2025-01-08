В Самаре презентуют книгу "И за лентой жить…"

В пятницу, 10 января, в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится презентация книги "И за лентой жить…", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В рамках встречи современный писатель Галина Михайлова расскажет об идее создания книги, героем и соавтором которой стал наш земляк — участник СВО, ветеран боевых действий, военный врач, общественный деятель, автор и исполнитель песен Сергей Самарцев.

Сергей Самарцев — врач в четвертом поколении. Создатель и руководитель благотворительного проекта "непростокоманда", "Neprostokomanda". Его общественная деятельность — это организация и проведение различных благотворительных мероприятий, соревнований, турниров по Самаре и Самарской области; помощь больным детям, детям с ДЦП, синдромом Дауна; благотворительные турниры по футболу, стритболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, благотворительные акции.

Песня Сергея Самарцева "Женам героев" была записана совместно с Екатериной Колотовкиной и посвящена фотопроекта "Жены Героев". Проект получил поддержку Владимира Путина и проводится в большинстве регионов России. Участник конкурса "Голоса Родины". Имеет государственные и ведомственные награды.

Галина Михайлова — российский писатель, член союза писателей России и союза журналистов России. Лауреат литературных премий. Работает в жанрах современной прозы, детской прозы, художественной публицистики.