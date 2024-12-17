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Литература Культура

В Самаре пройдет новогодняя гаражка издательства "МИФ"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27-29 декабря в Самаре вновь состоится книжная ярмарка новогодняя гаражка издательства "МИФ".

Фото: предоставлено издательством МИФ

Приходите за книжными подарками: вас ждут уютные детективы, романы, классика, подарочные издания, новогодние истории для взрослых и детей, а также — сюрпризы от издательства "МИФ" за любую покупку.

Вход на гаражку бесплатный. Место проведения книжной ярмарки: ЦСК "Нулевая комната" Ленинградская, 77 (1 этаж арт-кластера "Дом 77").

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