В Самаре пройдет новогодняя гаражка издательства "МИФ"

27-29 декабря в Самаре вновь состоится книжная ярмарка новогодняя гаражка издательства "МИФ".

Приходите за книжными подарками: вас ждут уютные детективы, романы, классика, подарочные издания, новогодние истории для взрослых и детей, а также — сюрпризы от издательства "МИФ" за любую покупку.

Вход на гаражку бесплатный. Место проведения книжной ярмарки: ЦСК "Нулевая комната" Ленинградская, 77 (1 этаж арт-кластера "Дом 77").