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Литература Культура

Жители Самары осенью зачитывались книгами по психологии

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спрос на психологическую литературу в Самаре осенью 2024 года вырос на 20% — согласно данным аналитиков Авито. Следуя мировому тренду на осознанность, в топ вышли бестселлеры по эффективным взаимоотношениям, личной эффективности и позитивному мышлению.

По наблюдениям аналитиков Авито, с приходом осени жители Самары традиционно начинают больше читать: продажи книг осенью растут. Особенным спросом пользуется психологический нон фикшн, в этом году продажи популярных психологических бестселлеров на платформе выросли на 20%. Самый заметный рост продаж — у книги Ольги Примаченко "К себе нежно", она выросла в продажах на 38%. Это произведение с советами о том, как любить и беречь себя.

По данным издательства Эксмо, в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли 10 книг, посвященные психологии. В число популярных книг, которые стали продаваться чаще на Авито за три осенних месяца, также вошли бестселлеры Михаила Лабковского "Хочу и буду" — рост продаж составил 28%, и еще одна книга Ольги Примаченко "Всё закончится, а ты нет" — продажи выросли на 29%. Больше интереса от читающей аудитории также стала получать работа Екатерины Хломовой "Я не могу без тебя" — рост продаж составил 23%.

Топ психологических книг по росту продаж осенью 2024 года

Наименование и автор

Динамика продаж осень 24 VS лето 24

"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольга Примаченко

38%

"Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки" Ольга Примаченко

29%

"Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Михаил Лабковский

28%

"Я не могу без тебя. Как выбирать подходящих партнеров и не терять себя в отношениях" Екатерина Хломова

23%

Психологические бестселлеры 2024 года

В целом, по данным Эксмо, продажи психологического нон фикшена в 2024 года на крупных онлайн-площадках выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. С начала 2024 года самой популярной книгой по теме психологии стал бестселлер "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь" Джона Стрелеки. Также в топ продаж психологической литературы вошли "Не мешай себе жить" Марка Гоулстона, Филипа Голдберга и "Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению" Екатерины Тур.

Топ-10 популярных книг по теме психологии по данным Эксмо

 

Наименование и автор

1.

"Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь" Джон Стрелеки

2.

"Не мешай себе жить. Как справиться с проявлениями саморазрушительного поведения" Марк Гоулстон, Филип Голдберг

3.

"Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению" Екатерина Тур

4.

"Роман с самим собой" Татьяна Мужицкая

5.

"Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха" Роберт Чалдини

6.

"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольга Примаченко

7.

"Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить" Донна Джексон Наказава

8.

"Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер, Элейн Мазлиш

9.

"Ты — причина. Почему мы всегда получаем то, чего заслуживаем, и как навести порядок в семье и в жизни" Юлия Ивлиева

10.

"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольга Примаченко

На Авито за год среди психологической литературы заметнее всего выросли продажи книги "Выгорание" Эмили и Амелии Нагоски — на 29% относительно осени 2023 года. Также в сентябре–ноябре 2024 года активнее покупали бестселлер Дейла Карнеги "Как перестать беспокоиться и начать жить", рост на 15%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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