Определены финалисты премии имени Бориса Кожина

Названы финалисты II Областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Александровича Кожина.
В шорт-лист вошли:
• корреспондент "Социальной газеты" Марина Грязнова с работой "Золотые руки Малики",
• журналист "Комсомольской правды" Дарья Долинина с работой "История Марии Артемьевой",
• журналист "Межрегионального информационного агентства" Алексей Сергушкин с работой "Театр Натальи Носовой".
Финальная церемония пройдет 5 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Премию им. Б.А. Кожина в прошлом году учредила книготорговая компания "Метида". Она призвана стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д.