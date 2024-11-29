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Литература Культура

Определены финалисты премии имени Бориса Кожина

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Названы финалисты II Областной творческой премии имени известного кинодокументалиста и летописца Самарского края Бориса Александровича Кожина.

В шорт-лист вошли:
    • корреспондент "Социальной газеты" Марина Грязнова с работой "Золотые руки Малики",
    • журналист "Комсомольской правды" Дарья Долинина с работой "История Марии Артемьевой",
    • журналист "Межрегионального информационного агентства" Алексей Сергушкин с работой "Театр Натальи Носовой".

Финальная церемония пройдет 5 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

Премию им. Б.А. Кожина в прошлом году учредила книготорговая компания "Метида". Она призвана стимулировать создание и публикацию творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие и процветание региона по различным направлениям, таких как культура, наука, образование, благотворительность, производство, услуги, медицина, спорт и т. д.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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