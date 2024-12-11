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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Книги билайн внедрили интеллектуальную рекомендательную систему на основе нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Теперь пользователи сервиса могут получить рекомендации конкретных книг, подобранных по таким параметрам, как атмосфера произведения, сюжетные линии, сходство с другими книгами, ключевые события и характеристики персонажей.

Фото: пресс-служба билайна

Более половины от всех пользователей цифровых сервисов для чтения и прослушивания книг в России испытывают трудности с выбором контента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами билайна: 54% пользователей различных сервисов назвали проблемой выбор книги и неточные рекомендации.

Рекомендательная система от GigaChat в книгах билайн, впервые реализованная на рынке цифровых книг, полностью меняет подход к выбору литературы. Искусственный интеллект помогает решать проблему выбора, предлагая релевантные варианты даже при запросах без указания конкретной книги. В реализации этого решения помогали специалисты компании red_mad_robot.

Павел Тулубьев, заместитель генерального директора по продуктовому развитию розничного бизнеса билайна:

"Наша система уже предлагает интересные варианты произведений по запросу читателя, и мы продолжаем ее обучение. Например, при запросе "мрачный скандинавский детектив" система предложит такие произведения, как "Девушка с татуировкой дракона" Стига Ларссона. А на запрос "книги, похожие на бестселлер Алексея Иванова "Бронепароходы" выдаст "Крейсера" Валентина Пикуля или "Подводную войну" Анатолия Сарычева. Разнообразие и сложность запросов позволят нашим пользователям не только находить интересные книги, но и помогать совершенствовать и развивать систему, делая ее еще более точной и полезной для всех".

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса, Сбербанка:

"Технологии больших языковых моделей позволяют обрабатывать большие объёмы неструктурированных данных, обеспечивая глубокий анализ по множеству критериев. Это открывает перед бизнесом новые перспективы создания рекомендательных систем, соответствующих уникальным потребностям каждого клиента. Так, например, пользователи сервиса книги билайн теперь могут получить рекомендации конкретных произведений, подобранных по широкому набору параметров. Я убеждён, что внедрение генеративного искусственного интеллекта позволит сделать сервис ещё более популярным среди пользователей".

Протестировать рекомендательную систему уже можно в приложении книги билайн. Сервис работает на рынке цифрового развлекательного контента с 2014 года и предоставляет пользователям доступ к более чем 350 000 электронных и аудиокниг, включая бесплатный каталог из 40 000 книг. В приложении реализованы удобный ридер, плеер для аудиокниг, синхронизация между электронными и аудио форматами, таймер сна и другие полезные функции. Библиотека сервиса включает каталоги ведущих издательств, таких как ЭКСМО и АСТ, предлагая пользователям широкий выбор книг их аудио версий на любой вкус.

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Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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