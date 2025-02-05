Валерий Бондаренко прочитает лекцию про творчество Бориса Пастернака

В воскресенье, 9 февраля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "За что мы любим Пастернака" (16+). О жизни и творчестве выдающегося русского писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе расскажет культуртрегер, филолог, арт-директор киноклуба "Ракурс" Валерий Бондаренко.

Лекция приурочена к 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака, которое будет отмечаться 10 февраля. В поэзии Пастернака зима занимала особое место, а тем более месяц его рождения. Даже далекие от литературы люди хоть раз в жизни наверняка слышали его "Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд…". Или не менее известные строки: "Мело, мело по всей земле. Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела…".

В 1958 году Борис Пастернак стал вторым писателем из России (после Ивана Бунина), получившим Нобелевскую премию по литературе "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа". Впрочем, из-за травли он был вынужден от награды отказаться.

На авторской лекции Валерия Бондаренко речь пойдет о разных гранях творчества Бориса Пастернака, о его биографии и произведениях разных лет.

Вход свободный.