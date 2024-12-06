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Литература Культура

Самарский автор Алена Волгина вошла в шорт-лист премии в номинации "Книга года"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 декабря, группа компаний "Литрес" в рамках ежегодной ярмарки Non/fiction представила короткий список седьмого сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг "Электронная буква". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЛитРес".

В шорт-лист вошли 20 чтецов и 21 автор из разных городов России и мира. Автор Алена Волгина из Самарской области вошла в короткий список премии в номинации "Книга года" с произведением "Броня из облаков".

"После несчастного случая Крис де Мельгар был вынужден отказаться от карьеры пилота, но он готов на все, чтобы вернуться к полетам. Однако все его попытки вернуться в небо приводят к тому, что он, его любимая девушка и друзья оказываются вовлечены в сеть опасных интриг. Их единственный шанс выжить — проскользнуть между интересами других, более могущественных игроков. В общем, пока летучий Архипелаг готовится к новому шторму, компания Криса балансирует на гребне риска и гадает, чья удача в этот раз перевесит", — отмечается в аннотации к книге.

Об авторе известно, что она создает романы повести в жанрах фэнтези, фантастики и детектива. Родилась и живет в Самаре. В юности долго не могла выбрать между профессиями пианиста и программиста, одновременно закончила математическую и музыкальную школы. Однако самым сильным ее увлечением всегда оставались книги. В книгах Алены Волгиной читатели отмечают легкий слог, яркие характеры персонажей и необычное переплетение реальности с волшебством. Роман "Воланте. Ветер перемен" вошел в шорт-лист конкурса "Новая детская книга" XII сезона. Роман "Чайка с острова Мираколо" был переведен на английский язык и вошел в шорт-лист конкурса Open Eurasia 2020 в номинации "Перевод".

Победителей выберет "звездное" жюри, а итоги премии будут подведены в марте 2025 года. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в главных номинациях "Книга года" и "Голос года" получат по 300 000 рублей от "Литрес". Лучшего чтеца также ждет приз от генерального партнера премии — компании "Союз".

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великолепные книги супер

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Замечательный человек! Таких бы поболе.

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Спасибо

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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