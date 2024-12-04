В Самаре пройдет международный литературный фестиваль, посвященный творчеству Рильке

В пятницу, 6 декабря, в 19:00, Центральной городской библиотеке им. Крупской (ул. Маяковского, 19) пройдет VI Международный литературный фестиваль "Рильке. Мелодия вещей" (16+).

Райнер Мария Рильке, австриец, писавший на немецком, французском и русском языках, Россию в духовном смысле называл своей родиной.

На фестивальный конкурс в 2024 г. было представлено более 30 заявок. Участниками очередного конкурса стали жители Москвы Самары, Стерлитамака, Сарапула, Саратова, Ижевска, Всеволожска, г. Химки, Самары, Бреста и Кличева (Республика Беларусь). Среди них — библиотекари, музейные работники, учителя и преподаватели, спортсмены и их тренеры и даже ветеринары. Из года в год самое активное участие принимают ценители поэзии Рильке из Индии, Норвегии, Германии, Канады, США. Фестиваль пройдет офлайн и онлайн на платформе "Контур Толк" с прямой трансляцией в социальной сети ВКонтакте.

Откроет мероприятие Николай Рымарь — доктор филологических наук, профессор Самарского университета, член Российского Союза германистов. Тема лекции: "Поэзия композиции: рильковский цикл".

На фестивале также выступят участники Международной исследовательской лаборатории чтения, понимания и перевода Рильке. Общей темой обсуждения станет поэтический цикл "Die Parke/Парки".

"Думаю, мы имеем право говорить сегодня о некоем феномене Рильке, — отметила директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина. — Рильке был знаком с многими русскими литераторами и художниками: Львом Толстым, Максимом Горьким, Ильей Репиным, переписывался с Мариной Цветаевой. Поэт путешествовал по России и оставил свои путевые записки. В одном из своих писем он сказал: "Решающим в моей жизни была Россия. Она сделала меня тем, что я есть; внутренне я происхожу оттуда, родина моих чувств, мой внутренний исток — там". И вот это понимание родства с Россией, понимание глубинной связи с ней делает Рильке актуальным и для сегодняшнего читателя".

Центральная городская библиотека им. Крупской модернизирована в рамках нацпроекта "Культура".