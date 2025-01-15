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Литература Культура

В галерее "Заварка" расскажут о жизни Максима Горького в Самаре

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 января, в 18:30 пройдет лекция "Горький в Самаре" (16+). Ее прочитает филолог, старший научный сотрудник Самарского литературного музея Илья Приданцев. Об этом сообщает пресс-служба галереи "Заварка".

Фото: галерея Заварка

В конце февраля 1895 года в Самару приехал Максим Горький. Он оказался здесь незадолго до своего 27-го дня рождения. В нашем городе будущий автор "На дне" (12+), "Мать" (12+), "Мои университеты" (16+) и других произведений провел всего 15 месяцев, но многое успел. Алексей Пешков (настоящее имя писателя) встретил в Самаре свою любовь, написал сотни фельетонов для "Самарской газеты" и успел побыть ее редактором.

Тексты у Горького получались ироничными и желчными. Доставалось от молодого фельетониста почти всем: театру, Троицкому рынку и даже фонтанам. На лекции посетители узнают, насколько объективным был Максим Горький и что означает его странный псевдоним — Иегудиил Хламида?

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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