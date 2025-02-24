"Тёплые сказки" от "Т Плюс" прозвучали в библиотеке добрососедства в Тольятти

Гости библиотеки добрососедства города Тольятти познакомились со сборником "Тёплые сказки", изданным "Т Плюс". Организаторы приурочили мероприятие ко Дню родного языка.

На празднике школьники слушали песни под аккомпанемент балалайки и играли в игры, изучали исторический костюм и читали русскую народную сказку "Горшечник мудрец", вошедшую в сборник "Тёплых сказок". Также для ребят выступил фольклорный коллектив "Гусельки" из досугового центра "Русич".

"Тёплые сказки" — это не просто книга, а целый социокультурный проект, в рамках которого прошёл ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, которые с одной стороны отразят мифы и быт народов страны, а с другой — представят читателям редкие сюжеты. В книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.