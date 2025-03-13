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Литература Культура

В Самаре пройдет творческая встреча с писателем Сергеем Жигаловым

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 марта, в 14:00 в в Самарской областной научной библиотеке пройдет творческая встреча с писателем Сергеем Жигаловым (12+). Гость представит читателям свою книгу "Преодоление", посвященную событиям специальной военной операции.

Фото: министерство культуры Самарской области

Сергей Жигалов — самарский прозаик и публицист, член Союза журналистов и Союза писателей России. В первую очередь Сергей Александрович известен как автор романа "Дар над бездной отчаяния" о жизни безрукого иконописца Григория Журавлева.

В 2023 году в печать вышел сборник сочинений писателя "Преодоление". Книга представляет собой собрание литературных произведений о судьбах невымышленных героев, вставших на защиту Донбасса. Говоря о замысле сборника, автор признается: "Меня не оставляла мысль побывать на Донбассе. Увидеть все своими глазами. Поговорить с участниками спецоперации. Посетить в госпиталях раненых, вручить им свою новую книгу".

В ходе встречи писатель поведает о подвигах офицеров и солдат Российской армии, а также расскажет о своем творческом пути.

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