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Литература Культура

В СОУНБ представят энциклопедию "Кто есть кто в Самарской области-2025"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 июня, в 15:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится презентация 13-й по счету энциклопедии "Кто есть кто в Самарской области-2025". С 2014 года общество с ограниченной ответственностью "Кто есть кто" издает ежегодную одноименную энциклопедию.

Фото: предоставлено организаторами

В рамках презентации состоится вручение дипломов и контрольных экземпляров участникам энциклопедии, концерт самарского диксиленда "Волжский бриз" (руководитель Денис Шевяков) и ансамбля казачьей песни "Сваха" (руководитель Гульнара Божина), а также дружеское чаепитие.

"На обложке сборника объемом 144 страницы размещены 33 цветных фотографии наиболее известных с точки зрения редакции данной энциклопедии лидеров Самарского региона текущего 2025 года во главе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На форзацах издания размещена социальная реклама: на переднем - о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а на заднем - о российских воинах - участниках специальной военной операции", - сообщают организаторы.

Энциклопедия начинается с обращения к читателям - "К тем, кто сегодня делает историю" - главного редактора издания, генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Кто есть кто" Юрия Еругина о кратких итогах развития Самарского региона в 2024 году.

В разделе "Почетные граждане Самарской области" размещены фотографии и краткие биографические данные о 41 (по состоянию на 18 апреля 2025 года) почетном гражданине Самарской области. Рассказ о наших земляках-героях продолжает раздел энциклопедии "Самарцы - герои специальной военной операции".

Следующий и самый большой по объему раздел энциклопедии называется "Наши современники". В нем размещены цветные фотографии, даты и места рождения, данные об образовании, основных этапах трудовых карьер, участии в научной, общественной и политической деятельности, наградах, увлечениях и семейном положении около ста известных и заслуженных лидерах Самарского региона во главе с губернатором Самарской области.

В числе вошедших в число лидеров региона в текущем 2025 году (по версии редколлегии энциклопедии) - представители правительства Самарской области, Самарской губернской думы и других представительных органов власти региона, главы городских округов и муниципальных районов, представители промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, религиозных и общественных организаций, журналистики и печатного дела.

Также в энциклопедии представлены биографии лидеров общественных объединений, особо отличившиеся в 2025 году. Далее в энциклопедии размещается актуальный раздел "Многодетные семьи Самарской области" в связи с объявленным губернатором Годом многодетной семьи. А завершается энциклопедия "Кто есть кто в Самарской области-2025" информацией о различных коммерческих и некоммерческих организациях Самарского региона.

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