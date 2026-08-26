16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МТС начинает принимать оплату цифровым рублем Татьяна Гучева, Михаил Халява (ОТП Банк): "От ручных операций к единому процессу: как автоматизировать оценку кандидатов" ВТБ: почти половина россиян взяли на себя управление финансами пожилых родных Сбер запустил вклад "Выгодный старт" от 10 тыс. рублей 46% россиян будут сокращать школьные расходы. Самая дорогая категория трат - форма. (Итоги опроса ВСК)

Финансы Экономика и бизнес

МТС начинает принимать оплату цифровым рублем

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МТС расширил возможности сервиса приема платежей МТС Pay: с 1 сентября 2026 года пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении Мой МТС и интернет-магазине МТС, сообщила пресс-служба компании.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль МТС Pay. Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении Мой МТС и интернет-магазине МТС.

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике с проведением операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты "Цифровой рубль", выбрать банк и провести оплату.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6