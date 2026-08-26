МТС начинает принимать оплату цифровым рублем

МТС расширил возможности сервиса приема платежей МТС Pay: с 1 сентября 2026 года пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении Мой МТС и интернет-магазине МТС, сообщила пресс-служба компании.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль МТС Pay. Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении Мой МТС и интернет-магазине МТС.

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике с проведением операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты "Цифровой рубль", выбрать банк и провести оплату.