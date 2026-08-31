"Почта России" кратно увеличит сеть микрофулфилмента для селлеров

Компания уже сотрудничает со всеми игроками рынка и намерена и дальше усиливать это направление. Сейчас действуют несколько тысяч объектов микрофулфилмента для селлеров — их количество планируется кратно увеличить.
Получить заказ с маркетплейсов можно практически во всех отделениях "Почты России", при этом порядка 19 тыс. отделений работают в режиме пунктов выдачи. Многие из них оборудованы современными примерочными — как в городе, так и в селе. Такой формат доступен покупателям вне зависимости от размера населенного пункта.
В этом году компания планирует пройти рубеж в 800 млн обработанных посылок. Это вдвое превышает максимальный показатель 2019 года, когда пределом возможностей почты были 400 млн отправлений. Как отметил Волков, с учетом того, как компания перестраивает процессы, 800 млн посылок не являются максимумом — этот объем может быть увеличен и дальше.
Почта России находится в процессе трансформации бизнес-модели под запросы малого и среднего бизнеса. Как отметил генеральный директор компании Михаил Волков, задача на начальном этапе была не просто заниматься антикризисными решениями. Она состояла в изменении бизнес-модели компании под современные реалии, под совершенно новые вызовы и возможности.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово