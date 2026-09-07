В Самарской областной детской библиотеке отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации

7 и 8 сентября в ГБУК "Самарская областная детская библиотека" приглашает детей Самарской области принять участие в литературно-игровых программах, посвященных Международному Дню грамотности и празднованию Дня языков народов Российской Федерации.
7 и 8 сентября в СОДБ пройдет литературно-игровая программа, приуроченная к Международному Дню грамотности.
В 10:30 — пройдет литературный час "Человек собирал слова", посвященный Владимиру Ивановичу Далю, русскому ученому, писателю и лексикографу, составителю "Толкового словаря живого великорусского языка".
В 12:00 — читателей ждет лингвистическая игра "Загадки русских слов".
В 15:00 читатели приглашаются на просмотр и обсуждение короткометражных фильмов в рамках проекта "Большой Киномарафон" "Родная речь".
8 сентября в течение дня для читателей и гостей СОДБ пройдет программа, посвященная празднованию Дня языков народов Российской Федерации "Палитра языков родной страны".
Программа призвана в игровой и познавательной форме познакомить детей с многообразием языков и культур народов России, сформировать уважение к языковому наследию и показать, что язык — это мост дружбы. В рамках программы будет организована интерактивная книжная выставка "Расскажи мне сказку…", посвященную фольклорному наследию народов России, для детей разных возрастов пройдут этнографическое путешествие.
В 11:30 для дошкольников пройдет литературно-творческий час "По сказочным тропинкам".
В рамках программы в 16:00 — можно отправиться в этнографическое путешествие "Карта народной мудрости".
А в 17:00 принять участие в викторине "Загадки народов России".
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.