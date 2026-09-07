В Самарской областной детской библиотеке отметят Международный День грамотности и День языков народов Российской Федерации

7 и 8 сентября в ГБУК "Самарская областная детская библиотека" приглашает детей Самарской области принять участие в литературно-игровых программах, посвященных Международному Дню грамотности и празднованию Дня языков народов Российской Федерации.

7 и 8 сентября в СОДБ пройдет литературно-игровая программа, приуроченная к Международному Дню грамотности.

В 10:30 — пройдет литературный час "Человек собирал слова", посвященный Владимиру Ивановичу Далю, русскому ученому, писателю и лексикографу, составителю "Толкового словаря живого великорусского языка".

В 12:00 — читателей ждет лингвистическая игра "Загадки русских слов".

В 15:00 читатели приглашаются на просмотр и обсуждение короткометражных фильмов в рамках проекта "Большой Киномарафон" "Родная речь".

8 сентября в течение дня для читателей и гостей СОДБ пройдет программа, посвященная празднованию Дня языков народов Российской Федерации "Палитра языков родной страны".

Программа призвана в игровой и познавательной форме познакомить детей с многообразием языков и культур народов России, сформировать уважение к языковому наследию и показать, что язык — это мост дружбы. В рамках программы будет организована интерактивная книжная выставка "Расскажи мне сказку…", посвященную фольклорному наследию народов России, для детей разных возрастов пройдут этнографическое путешествие.

В 11:30 для дошкольников пройдет литературно-творческий час "По сказочным тропинкам".

В рамках программы в 16:00 — можно отправиться в этнографическое путешествие "Карта народной мудрости".

А в 17:00 принять участие в викторине "Загадки народов России".