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В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В. Н. Логвинова "ЭкоБерег" В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция "От фрески до арт-объекта: как искусство обживает интерьер" В музее Рязанова пройдет пешеходная экскурсия "Советский потребитель: где, как и что можно было купить в Куйбышеве" "Своя колея": три художника одной семьи показали свои работы в Самаре Новая выставка в СОУНБ раскроет секреты культовых советских фильмов

Культура

В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В. Н. Логвинова "ЭкоБерег"

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юбилейный XV Международный архитектурный фестиваль пройдет в Самаре с 10 по 12 сентября под девизом "Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание". Фестивальные площадки станут местом встречи архитекторов, градостроителей, урбанистов и экологов из России и стран СНГ, готовых объединить усилия для поиска лучших стратегий развития прибрежных территорий.

Деловая программа развернется в креативном кластере "Станкозавод" и в Самарском союзе архитекторов.

В числе ключевых событий фестиваля — подведение итогов открытого конкурса на лучший проект архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории "Лысая гора" на берегу Волги. Экспозиция конкурсных работ будет представлена под открытым небом в Струковском саду. Проекты будут представлены с 10 по 14 сентября.

Другим не менее значимым мероприятием фестивальной программы станет научно-практическая конференция "Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории", где эксперты представят комплексные исследования по развитию прибрежных территорий.

Помимо этого, на протяжении трех дней участников "ЭкоБерега" будут ждать мастер-классы ведущих архитекторов и градостроителей, серия профильных круглых столов, практический воркшоп для студентов и молодых специалистов, а также культурно-спортивная программа.

Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте.

Церемония открытия пройдет 10 сентября в ЦТО "Станкозавод" по адресу: ул. Куйбышева, 128/1.
11.00 Зал "Бенке холл" | 2 этаж

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