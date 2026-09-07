В Самаре состоится открытие XV Международного архитектурного фестиваля имени В. Н. Логвинова "ЭкоБерег"

Юбилейный XV Международный архитектурный фестиваль пройдет в Самаре с 10 по 12 сентября под девизом "Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание". Фестивальные площадки станут местом встречи архитекторов, градостроителей, урбанистов и экологов из России и стран СНГ, готовых объединить усилия для поиска лучших стратегий развития прибрежных территорий.

Деловая программа развернется в креативном кластере "Станкозавод" и в Самарском союзе архитекторов.

В числе ключевых событий фестиваля — подведение итогов открытого конкурса на лучший проект архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории "Лысая гора" на берегу Волги. Экспозиция конкурсных работ будет представлена под открытым небом в Струковском саду. Проекты будут представлены с 10 по 14 сентября.

Другим не менее значимым мероприятием фестивальной программы станет научно-практическая конференция "Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории", где эксперты представят комплексные исследования по развитию прибрежных территорий.

Помимо этого, на протяжении трех дней участников "ЭкоБерега" будут ждать мастер-классы ведущих архитекторов и градостроителей, серия профильных круглых столов, практический воркшоп для студентов и молодых специалистов, а также культурно-спортивная программа.

Посетить мероприятия фестиваля можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте.