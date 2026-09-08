Профессиональный историк поделится с читателями СОУНБ своим взглядом на специальную военную операцию

В четверг, 10 сентября, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча "Современная война глазами историка". Ветеран СВО Алексей Селиванов расскажет о своем опыте участия в боевых действиях и поможет взглянуть на происходящее с точки зрения науки.

Алексей Михайлович Селиванов уже на второй день спецоперации прибыл в военкомат с намерением отправиться на фронт. Несмотря на то, что не подходил по возрасту, он смог найти решение и весной 2022-го года попал в состав артиллерийского дивизиона. Был дважды ранен, получил медали "За воинскую доблесть" второй степени и "За отвагу". Признается, что, будь такая возможность, он снова вернулся бы на фронт.

"Война - это кошмар. Но у меня не было такого ощущения страха, мол, все, я не хочу, отвоевался, - нет. Если бы мне сейчас позволяло здоровье, я бы обязательно вернулся. В мужской психологии тысячелетиями формировалась способность к адаптации. И какая-то часть наша рвется туда, потому что есть ощущение незаконченного дела, не потому что мы не можем здесь себя найти, а потому что дело не завершено", - рассказывает Алексей Селиванов.

Историк по образованию, Алексей Михайлович может рассматривать происходящие сегодня в мире события не только с личной, но и с профессиональной точки зрения. Выделить предпосылки, оценить масштаб, провести параллели с прошлым и попытаться спрогнозировать возможные варианты будущего - все эти возможности появятся и у гостей встречи с ветераном в Самарской областной универсальной научной библиотеке.