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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре на разработку проекта Стратегии развития города выделили 17 млн рублей

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проект Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года.

Начальная цена контракта на выполнение научно-исследовательской работы составляет 17,68 млн рублей. Победитель торгов определится после 1 августа. Он должен будет выполнить работу до 31 июля 2025 года.

В описании объекта закупки обозначены цели и этапность работ. Предполагается, что Стратегия должна определить систему стратегических целей, приоритетных направлений и задач социально-экономического развития, обеспечивающих "повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие экономики и социальной сферы города, формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов местного самоуправления, направленной на повышение уровня и качества жизни населения и конкурентоспособности экономики".

Проект Стратегии подразумевает три этапа: анализ социально-экономического и пространственного развития города, оценку конкурентоспособности, природно- ресурсного, научно-образовательного, демографического и трудового (кадрового) потенциала; разработку непосредственно проекта; разработку проекта плана мероприятий.

На первом этапе, согласно техзаданию, должны быть выполнены все виды анализа, на втором "работа предполагает формулировку и обоснование миссии, генеральной цели, стратегических целей, приоритетных направлений и задач развития Самары на период до 2036 года, выработку предложений по ключевым проектам, программам и механизмам достижения целей".

Третий этап — проект плана мероприятий — подразумевает разработку целей, направлений и задач, этапы реализации, показатели, мероприятия (проекты и программы), результаты для контроля исполнения, сроки реализации, а также перечень ответственных исполнителей.

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