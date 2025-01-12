16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Карпов: "В Самаре выпуск транспорта на линию соответствует требованиям на 95%" Мобильное приложение "MЧС России" — ваш личный помощник в любой ситуации В Самаре открылся первый туристический информационный центр В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе "Формирование комфортной городской среды"

Общество

Сергей Карпов: "В Самаре выпуск транспорта на линию соответствует требованиям на 95%"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 11 января, одну из автобаз областного центра посетили министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов и глава Самары Иван Носков, сообщает мэрия областного центра. Они ознакомились с новыми автобусами большой вместимости, обсудили с работниками и руководством предприятий ООО "Самара Авто Газ" и ООО "Ирбис" развитие транспортной системы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Выпуск транспорта на линию соответствует требованиям. 95% — хороший показатель для Самары, который говорит о высоком уровне организации перевозок. 5% связаны с объективными причинами, в том числе с неблагоприятными погодными условиями, дорожной обстановкой или возможными неполадками транспортного средства. Именно для таких случаев в контрактах прописаны требования по наличию резервных машин", — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Администрация Самары при финансовой поддержке правительства региона заключила контракты на перевозки по 22 маршрутам на принципиально новых условиях, когда оплата производится только за фактически выполненную транспортную работу. Введен жесткий контроль за соблюдением графика, состоянием подвижного состава, возможностью безналичной оплаты проезда. Перевозчик должен будет в течение года обеспечить кондукторов и водителей спецодеждой. За несоблюдение условий контрактов предусмотрены штрафы.

"Все новые автобусы отвечают требованиям, которые предъявляются к современному общественному транспорту, — они низкопольные, с климат-контролем, с возможностью проезда для людей с ОВЗ, родителей с колясками, пассажиров с собаками. Поговорил с водителем и кондуктором, которые работают на новом транспорте — отзывы от них положительные. С 2025 г. на рынке общественного транспорта Самары появился и новый перевозчик — компания "Ирбис". Его 59 новых автобусов работают сейчас на шести маршрутах — 13, 39, 59, 86, 87 и 91, — сказал мэр Самары Иван Носков. — Мы только в начале большого пути обновления транспортной системы города. Важно, что нам будут помогать эксперты, которых пригласил в регион губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Они проанализируют логистику общественного транспорта и выявят "узкие места".

С 1 января 2025 г. на маршруты общественного транспорта Самары вышло более 300 современных автобусов не ранее 2023 года выпуска. Перевозчик ООО "Самара Авто Газ" в конце 2024 г. приобрел по федеральной программе льготного лизинга новые автобусы — "LOTOS 105 °C-02" большого класса вместимости (на 92 пассажира).

Напомним, ранее Иван Носков озвучивал планы обновления транспортной системы областного центра, в том числе полного обновления муниципального парка техники, введения жесткого контроля за работой всех перевозчиков, анализа эффективности маршрутов, исключения дублирующих и увеличения социально значимых маршрутов, замены автобусов на электробусы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Григорий Кивкидзе 10 января 2025 14:59 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2