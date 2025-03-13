Автобусный перевозчик Самары анонсировал полный отказ от кондукторов

У компании "СамараАвтоГаз", которая обслуживает большинство муниципальных маршрутов в Самаре, есть планы полностью отказаться от кондукторов. Об этом директор организации Александр Кочерыгин сообщил 13 марта на профильной сессии, которую проводят в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары.

"Планы такие есть. Новые автобусы оснащены оборудованием для самостоятельной оплаты проезда. На части маршрутов пассажиров обилечивают водители", — сказал Александр Кочерыгин.

Глава дептранса Самары Сергей Маркин в свою очередь отметил, что профессия "кондуктор" — умирающая. Сейчас средний возраст таких сотрудников в городе более 50 лет.

По его словам, решить проблему нехватки кондукторов можно за счет установки валидаторов около каждого выхода в салонах общественного транспорта. И эта работа уже выполняется.