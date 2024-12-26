Самарцы попросили у властей новые поликлиники и общественный транспорт

Жители Самары назвали приоритетные направления развития города. Произошло это в рамках онлайн-опроса по социально-экономическим вопросам. Итоги опубликовал департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары.
Исследование стало частью работы по формированию стратегии развития Самары до 2036 года. В нем приняли участие более 12,5 тыс. Человек — в основном, женщины.
Приоритетными направлениями развития города на период до 2036 года, по мнению участников опроса, должны стать:
- создание комфортной городской среды и благоустройство территорий (63,1%);
- гуманитарное развитие: повышение уровня культуры, физкультуры и спорта, образовательных и медицинских услуг (45,9%);
- развитие высокотехнологичных отраслей промышленности (29,2%);
- развитие туризма и туристической инфраструктуры (27,5%);
- развитие науки и инновационно-технологической деятельности (20,5%) и другие.
Отвечая на аналогичный открытый вопрос, жители чаще всего выделяли развитие инфраструктуры
общественного транспорта, совершенствование оказания медицинских услуг, создание условий по улучшению качества жизни населения, развитие сферы образования и другие. Также самарцы обозначили потребность в создании новых объектов социальной инфраструктуры:
- во всех районах — амбулаторно-поликлинических учреждений;
- в Самарском, Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах — плавательных бассейнов;
- в Советском, Промышленном и Кировском районах — универсальных игровых площадок;
- в Октябрьском районе — объектов образования и науки (41%);
- в Куйбышевском районе — парков культуры и отдыха (43,9%).
"Анализ ответов респондентов на вопрос о приоритетных отраслях экономики, способствующих улучшению качества жизни населения города, показал, что большинство опрошенных выделяют: промышленность (49,7%), инновационное высокотехнологичное производство (37,3%) и туризм (35,2%)", — сообщил департамент.
По словам представителей ведомства, поступившие оценки, пожелания и предложения найдут отражение в итоговом проекте стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.