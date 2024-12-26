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Общество

Самарцы попросили у властей новые поликлиники и общественный транспорт

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары назвали приоритетные направления развития города. Произошло это в рамках онлайн-опроса по социально-экономическим вопросам. Итоги опубликовал департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары.

Исследование стало частью работы по формированию стратегии развития Самары до 2036 года. В нем приняли участие более 12,5 тыс. Человек — в основном, женщины.

Приоритетными направлениями развития города на период до 2036 года, по мнению участников опроса, должны стать:

  • создание комфортной городской среды и благоустройство территорий  (63,1%);
  • гуманитарное развитие: повышение уровня культуры, физкультуры и спорта, образовательных и медицинских услуг (45,9%);
  • развитие высокотехнологичных отраслей промышленности (29,2%);
  • развитие туризма и туристической инфраструктуры (27,5%);
  • развитие науки и инновационно-технологической деятельности (20,5%) и другие.

Отвечая на аналогичный открытый вопрос, жители чаще всего выделяли развитие инфраструктуры

Большая часть самарцев оказалась довольна качеством жизни в городе Большая часть самарцев оказалась довольна качеством жизни в городе
Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары представил итоги онлайн-опроса мнения населения по социально-экономическим вопросам. Провели его в рамках разработки стратегии развития города до 2036 года.

общественного транспорта, совершенствование оказания медицинских услуг, создание условий по улучшению качества жизни населения, развитие сферы образования и другие. Также самарцы обозначили потребность в создании новых объектов социальной инфраструктуры:

  • во всех районах — амбулаторно-поликлинических учреждений;
  • в Самарском, Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах — плавательных бассейнов;
  • в Советском, Промышленном и Кировском районах — универсальных игровых площадок;
  • в Октябрьском районе — объектов образования и науки (41%);
  • в Куйбышевском районе — парков культуры и отдыха (43,9%).

"Анализ ответов респондентов на вопрос о приоритетных отраслях экономики, способствующих улучшению качества жизни населения города, показал, что большинство опрошенных выделяют: промышленность (49,7%), инновационное высокотехнологичное производство (37,3%) и туризм (35,2%)", — сообщил департамент.

По словам представителей ведомства, поступившие оценки, пожелания и предложения найдут отражение в итоговом проекте стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года.

Гид потребителя

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