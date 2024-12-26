Самарцы попросили у властей новые поликлиники и общественный транспорт

Жители Самары назвали приоритетные направления развития города. Произошло это в рамках онлайн-опроса по социально-экономическим вопросам. Итоги опубликовал департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары.

Исследование стало частью работы по формированию стратегии развития Самары до 2036 года. В нем приняли участие более 12,5 тыс. Человек — в основном, женщины.

Приоритетными направлениями развития города на период до 2036 года, по мнению участников опроса, должны стать:

создание комфортной городской среды и благоустройство территорий (63,1%);

гуманитарное развитие: повышение уровня культуры, физкультуры и спорта, образовательных и медицинских услуг (45,9%);

развитие высокотехнологичных отраслей промышленности (29,2%);

развитие туризма и туристической инфраструктуры (27,5%);

развитие науки и инновационно-технологической деятельности (20,5%) и другие.

Отвечая на аналогичный открытый вопрос, жители чаще всего выделяли развитие инфраструктуры

Большая часть самарцев оказалась довольна качеством жизни в городе Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары представил итоги онлайн-опроса мнения населения по социально-экономическим вопросам. Провели его в рамках разработки стратегии развития города до 2036 года.

общественного транспорта, совершенствование оказания медицинских услуг, создание условий по улучшению качества жизни населения, развитие сферы образования и другие. Также самарцы обозначили потребность в создании новых объектов социальной инфраструктуры:

во всех районах — амбулаторно-поликлинических учреждений;

в Самарском, Октябрьском, Ленинском, Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах — плавательных бассейнов;

в Советском, Промышленном и Кировском районах — универсальных игровых площадок;

в Октябрьском районе — объектов образования и науки (41%);

в Куйбышевском районе — парков культуры и отдыха (43,9%).

"Анализ ответов респондентов на вопрос о приоритетных отраслях экономики, способствующих улучшению качества жизни населения города, показал, что большинство опрошенных выделяют: промышленность (49,7%), инновационное высокотехнологичное производство (37,3%) и туризм (35,2%)", — сообщил департамент.

По словам представителей ведомства, поступившие оценки, пожелания и предложения найдут отражение в итоговом проекте стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года.