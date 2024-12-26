Большая часть самарцев оказалась довольна качеством жизни в городе

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары представил итоги онлайн-опроса мнения населения по социально-экономическим вопросам. Провели его в рамках разработки стратегии развития города до 2036 года.

"В обсуждении актуальных городских проблем и стратегических приоритетов развития приняли участие более 12,5 тыс. человек. Наибольшую вовлеченность в общественно-публичную жизнь города продемонстрировали замужние женщины среднего возраста, имеющие высшее образование и проживающие в Кировском и Промышленном районах вместе с семьей, уровень дохода которой составляет в среднем от 50 до 100 тыс. рублей в месяц", — сообщили представители департамента.

По их словам, опрос показал, что большая часть жителей Самары удовлетворена качеством жизни в городе. Положительный ответ на вопрос "Нравится ли вам жить в Самаре" дали 59,5% участников опроса. Еще 31,4% респондентов ответили: "Скорее нравится".

В качестве положительных сторон жизни в городе жители Самары выделили возможности:

жить полноценной культурной жизнью (36,5%);

получить хорошее образование (35,4%);

найти подходящую работу (27,4%);

заниматься физической культурой и спортом (23,7%).

Не нравится жить в Самаре 1,9% участникам опроса. Еще 7,1% ответили: "Скорее не нравится".

В рамках ответа на открытый вопрос о приоритетных направлениях развития города жители чаще всего выделяли развитие инфраструктуры общественного транспорта, совершенствование оказания медицинских услуг, создание условий по улучшению качества жизни населения, развитие сферы образования и другие.