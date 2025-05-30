Открыта аккредитация СМИ на молодежный форум ПФО "иВолга" в Самарской области

Дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы объявляет о начале подачи заявок на аккредитацию для представителей СМИ и блогеров. Подать заявку можно до 14 июня по ссылке.

Форум "иВолга" пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. В этом году "иВолга" соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. Ключевыми темами форума станут 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, а также создание коллективной мечты молодежи России как ориентира будущего.

Участников ждет образовательная программа и погружение в сюжетную игру, посвященную сохранению исторической памяти. В рамках игры молодые люди будут распределены по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление" и объединены общей миссией — восстановлением исторических событий через решение практических задач. Важной частью программы форума станут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание будет уделено привлечению подростков в возрасте от 14 лет к организации форума. Детская Дирекция — возможность, которая позволит детям стать полноценной частью организационной команды: работать над логистикой, культурной программой, сопровождением мероприятий и другими ключевыми задачами.

На форуме организуют грантовые конкурсы от Росмолодежь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут представить свои инициативы и получить поддержку в размере до 1 млн рублей.

Уже сейчас подано свыше 12 тыс. заявок. Наиболее востребованными направлениями стали "Культура и искусство" и "Патриотизм". Стать участником молодежного форума ПФО "иВолга" можно, подав заявку до 30 мая на платформе Росмолодежь.Форумы.

После рассмотрения заявки на аккредитацию и положительного решения, на указанную при регистрации почту будет отправлено подтверждение. Обязательным условием допуска на площадку форума является получение бейджа СМИ.

Ознакомиться с положением об аккредитации, а также узнать подробную информацию о форуме можно в социальных сетях "иВолги": телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Организаторы форума — правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.