Открыта аккредитация СМИ на молодежный форум ПФО "иВолга" в Самарской области

Дирекция молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы объявляет о начале подачи заявок на аккредитацию для представителей СМИ и блогеров. Подать заявку можно до 14 июня по ссылке.
Форум "иВолга" пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. В этом году "иВолга" соберет 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. Ключевыми темами форума станут 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, укрепление духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, а также создание коллективной мечты молодежи России как ориентира будущего.
Участников ждет образовательная программа и погружение в сюжетную игру, посвященную сохранению исторической памяти. В рамках игры молодые люди будут распределены по семи направлениям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление" и объединены общей миссией — восстановлением исторических событий через решение практических задач. Важной частью программы форума станут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Особое внимание будет уделено привлечению подростков в возрасте от 14 лет к организации форума. Детская Дирекция — возможность, которая позволит детям стать полноценной частью организационной команды: работать над логистикой, культурной программой, сопровождением мероприятий и другими ключевыми задачами.
На форуме организуют грантовые конкурсы от Росмолодежь.Гранты и Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Участники смогут представить свои инициативы и получить поддержку в размере до 1 млн рублей.
Уже сейчас подано свыше 12 тыс. заявок. Наиболее востребованными направлениями стали "Культура и искусство" и "Патриотизм". Стать участником молодежного форума ПФО "иВолга" можно, подав заявку до 30 мая на платформе Росмолодежь.Форумы.
После рассмотрения заявки на аккредитацию и положительного решения, на указанную при регистрации почту будет отправлено подтверждение. Обязательным условием допуска на площадку форума является получение бейджа СМИ.
Ознакомиться с положением об аккредитации, а также узнать подробную информацию о форуме можно в социальных сетях "иВолги": телеграм-канале и группе ВКонтакте.
Организаторы форума — правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...