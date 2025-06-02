Россияне предпочитают проводить лето на море — Южнокитайском: Поднебесная вытесняет Турцию из числа любимых курортов

Китай потеснил Турцию и Таиланд среди популярных у россиян летних курортов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На путешествия по стране приходится около 9% оформленных полисов, еще 12% — на поездки в соседние страны (СНГ, Грузию).
В первый летний месяц в 2025 году среди самостоятельных туристов (отправляющихся в поездки без покупки тура) самыми востребованными направлениями для путешествий стали:
- Китай — 36% полисов страхования путешественников
- Турция — 17%
- Таиланд (11%)
- Россия — 9,5%
- ОАЭ — 8%
Среди ближайших к России стран самая популярная — Абхазия (4%), следом идет Беларусь (3%), Казахстан и Азербайджан (по 1,1%).
В 2025 году в июне в путешествия отправится больше женщин (60%), чем мужчин (40%). При этом летом меньше россиян предпочитают отдыхать поодиночке (41%, против 51% полисов в майские праздники) или парами (32%, против 39% в майские). Чаще, чем весной, отдыхают большими компаниями по 3-4 человека (суммарно 25%).
Активный отдых, включающий различные виды спорта, предпочитают летом 25% россиян. При этом почти большинство из них — женщины (72%).
В отличие от мая в июне россияне планируют долгие отпуска — только 18% поедут отдыхать до 1 недели, четверть — на 8-10 дней, 28% — до 2 недель и еще 29% — больше 14 дней.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....