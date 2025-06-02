В Самарской области состоялся детский фестиваль "Мир начинается с детства!"

Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, прошли практически во всех муниципальных образованиях Самарской области. Центральным событием стал областной фестиваль "Мир начинается с детства!", организованный министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Для гостей праздника организаторы приготовили разнообразную развлекательную программу: театрализованные представления, выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, батуты, мастер-классы, спортивные состязания — всего 19 интерактивных площадок. С детьми занимались аниматоры и ростовые куклы, работали творческие мастерские и выставка-ярмарка изделий самарских мастеров. А на площадке ГУ МВД России по Самарской области проходила выставка полицейских патрульных автомобилей, где также, с разрешения кинологов, все желающие могли сфотографироваться со служебными собаками.
Еще одной точкой притяжения стал квест, который с удовольствием проходили и дети, и взрослые. Те, кто прошел все 15 станций и поставил отметки в свой маршрутный лист — стали обладателями приятных и полезных призов.
Не остались без внимания и взрослые. У родителей было время получить профессиональную консультацию специалистов по мерам поддержки семей с детьми, действующим в регионе, и узнать о возможности получения реабилитационных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Много интересного происходило на площадке "Движения первых". В рамках лектория "Классная встреча" можно было пообщаться с представителями ведущих кампаний региона, задать свои вопросы. Здесь же состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи при Губернаторе Самарской области и прошла церемония награждения активных участников движения.
В шатре "Движения первых" глава региона Вячеслав Федорищев вместе с Героем России Максимом Девятовым вручил паспорта двадцати школьникам, добившимся особых успехов в учебе, спорте и общественной работе.
"Наш главный приоритет — это беречь детей, давать им все возможности для развития. Сегодня мы прошлись по площадкам и увидели много счастливых детских глаз. Но некоторые из них после получения паспорта станут более серьезными, — сказал губернатор, обращаясь к участникам праздника. — Вы становитесь полноправными гражданами с огромным количеством прав и обязанностей, правопреемниками наших предков, которые победили в Великой Отечественной войне. Именно от вас зависит наше будущее. Вы уже добились серьезных успехов — продолжайте в том же духе и, переходя на следующий этап, оставайтесь теми, на кого мы рассчитываем и кем гордимся".
Среди тех, кто получил паспорт была ученица школы № 19 города Новокуйбышевска Виктория Кезина. Она состоит в группе творческих добровольцев, которые дарят позитивные эмоции детям с ограниченными возможностями здоровья. "Получить паспорт в такой обстановке для меня большая честь. Я ощущаю ответственность, которую несу перед страной за мои действия и поступки", — поделилась Виктория.
Напомним, что по решению губернатора 2025 год объявлен в регионе годом многодетной семьи. В Самарской области создаются условия для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В настоящее время в регионе проживает 42 тысячи многодетных семей, в которых растут 140 тысяч детей.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...