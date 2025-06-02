Объявлены итоги первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем"

1 июня, в Международный день защиты детей, в Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения финалистов первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем".

"Наш конкурс Мечты о будущем — это и есть разговор о будущем нашей родины и всего мира. Его участники вместе со своими сверстниками искали ответ на вопрос "А каким же будет завтра?" Хочу пожелать всем ребятам в этот замечательный праздник детства мечтать всегда и ничего не бояться", — сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проводился впервые и объединил около 4 тыс. ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в Национальном центре "Россия" приехали 100 финалистов вместе с кураторами — участники 20 команд из всех федеральных округов.

"Хочу поблагодарить Национальный центр "Россия" за эту значимую инициативу. Доказано, что те общества, в которых популярна научная фантастика, добиваются больших успехов в технологическом прогрессе. Но что еще важнее — ученые, которые в детстве читали научную фантастику, как правило, более ответственны с точки зрения оценки последствий тех или иных технологических решений. Это тоже очень важно, потому что та гармония, которой мы все стремимся, безусловно, возможна только тогда, когда мы мечтаем. Я уверен, что участники этого конкурса пополнят ряды наших родных российских ученых. И большое количество молодых ученых уже сегодня ждут вас в своих лабораториях", — сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Награды победителям в категории 14-16 лет вручили руководитель Центра гуманитарных проектов и исследований Российской государственной библиотеки для молодежи, председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов, доцент кафедры механико-математического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, издатель научно-популярного издания N+1 Андрей Коняев и генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. Приз за третье место достался команде "Мечтатели Подводной Республики" из Республики Дагестан, за второе — команде "Медиалаборатория "БиоТех-Пущино" из Московской области, а победителями стала команда "Самар-чики +1" из Самарской области.

"Мне очень понравилось мероприятие, выступающие артисты. Я рад, что наша команда заняла второе место. Понравился и сам Национальный центр "Россия". Он шикарный, огромный. Здесь везде все красиво украшено, светится разнообразными цветами. Мы были на экскурсии, мне очень понравилось и на выставке "Путешествие по России", и на экспозиции "Рождение масштаба", — рассказал участник команды "Медиалаборатория "Биотех-Пущино" Лев Данилкович.

Награды в возрастной категории 17-18 лет вручили герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Скрипочка, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Третье место среди старших участников заняла команда "7 КАДРОВ" из Челябинской области, второе — команда "Утопические фантасты" из Республики Крым, а первой стала команда "Шуховцы" из Белгородской области.

Специальный приз подготовили партнеры конкурса — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России ArtMasters. Его вручил директор АНО "Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "Артмастерс" Борислав Володин. Награда досталась команде "Самар-чики +1" из Самарской области.

В специальной номинации "Приз читательского голосования" от федеральной сети книжных магазинов "Читай-Город" и молодежного медиа "ЮФ" была отмечена команда "Дети будущего" из Республики Башкортостан. Для оглашения результатов и поздравления победителей на сцену поднялся генеральный директор ОРС "Читай-город — Буквоед" Александр Брычкин.

Юные участники конкурса посетили выставки НЦ "Россия" — постоянную экспозицию "Путешествие по России", представляющую все федеральные округа страны, архитектурную выставку "Рождение масштаба", и новую культурно-просветительскую площадку "Молодежь и дети в Пространстве возможностей". Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах от писателей-фантастов, а также узнали больше о технологиях и искусственном интеллекте. После церемонии награждения для авторов видеоэссе выступила популярная музыкальная группа "Мохито".

Гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова объявила, что конкурс станет ежегодным, а число номинаций будет увеличено.

В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс "Мечты о будущем" призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов. Задачей участников стало создание видеоэссе, начинающегося со слов: "Мы хотим создать такое будущее, в котором…", с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка. Специально для конкурса его подготовили Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы "Эксмо-АСТ".

В обеих возрастных категориях самыми цитируемыми произведениями стали "Человек-амфибия", "Ариэль" и "Голова профессора Доуэля" Александра Беляева, "Туманность Андромеды" Ивана Ефремова, "Пикник на обочине" Аркадия и Бориса Стругацких, "Поселок" Кира Булычева. В перечень самых цитируемых книг также вошли произведения Сергея Лукьяненко, Александра и Сергея Абрамовых, Василия Головачева, Евгения Войскунского, Исая Лукодьянова, Александра Громова, Анатолия Днепрова, Евгения Гуляковского, Александра Казанцева, Антона Карелина, Владислава Крапивина и других.

Всероссийский конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проведен в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Движения Первых, Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, Российской государственной библиотеки для молодежи, Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "АртМастерс", АНО "Россия — страна возможностей" и Всероссийского фестиваля "НАУКА 0+", АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" и технологической конференции Startup Village, Национальной киберфизической платформы "Берлога".

Конкурс является спутником Международного симпозиума "Создавая будущее" и призван поддерживать интерес к проектированию будущего, вовлекая в этот процесс детей и молодежь.

Литературный партнер конкурса — издательская группа "Эксмо-АСТ", федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город", партнер по социальному контенту — "ЮФ — твое медиа про чтение", аналитический партнер — ВЦИОМ.

Проект поддержали российские артисты Эрика Лундмоен, polnalyubvi, Mirele и группа Odnono. Высоко оценили идею конкурса и молодые писатели-фантасты — например, сценарист, режиссер кино и автор серии Nova Fiction редакции Mainstream издательства "АСТ" Антонина Гилева.

В рамках конкурса Национальный центр "Россия" подготовил цикл практических мастер-классов, на которых зарегистрированные участники могли пройти весь путь создания видеоролика — от разработки идеи до финального монтажа. Эти занятия доступны для всех желающих в специальном разделе на сайте dream.russia.ru.