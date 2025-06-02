Объявлены итоги первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем"

1 июня, в Международный день защиты детей, в Национальном центре "Россия" прошла церемония награждения финалистов первого Всероссийского конкурса видеоэссе "Мечты о будущем".
"Наш конкурс Мечты о будущем — это и есть разговор о будущем нашей родины и всего мира. Его участники вместе со своими сверстниками искали ответ на вопрос "А каким же будет завтра?" Хочу пожелать всем ребятам в этот замечательный праздник детства мечтать всегда и ничего не бояться", — сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.
Конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проводился впервые и объединил около 4 тыс. ребят со всей страны. Проект стал площадкой для размышлений молодого поколения о завтрашнем дне. На церемонию награждения в Национальном центре "Россия" приехали 100 финалистов вместе с кураторами — участники 20 команд из всех федеральных округов.
"Хочу поблагодарить Национальный центр "Россия" за эту значимую инициативу. Доказано, что те общества, в которых популярна научная фантастика, добиваются больших успехов в технологическом прогрессе. Но что еще важнее — ученые, которые в детстве читали научную фантастику, как правило, более ответственны с точки зрения оценки последствий тех или иных технологических решений. Это тоже очень важно, потому что та гармония, которой мы все стремимся, безусловно, возможна только тогда, когда мы мечтаем. Я уверен, что участники этого конкурса пополнят ряды наших родных российских ученых. И большое количество молодых ученых уже сегодня ждут вас в своих лабораториях", — сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Награды победителям в категории 14-16 лет вручили руководитель Центра гуманитарных проектов и исследований Российской государственной библиотеки для молодежи, председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов, доцент кафедры механико-математического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, издатель научно-популярного издания N+1 Андрей Коняев и генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова. Приз за третье место достался команде "Мечтатели Подводной Республики" из Республики Дагестан, за второе — команде "Медиалаборатория "БиоТех-Пущино" из Московской области, а победителями стала команда "Самар-чики +1" из Самарской области.
"Мне очень понравилось мероприятие, выступающие артисты. Я рад, что наша команда заняла второе место. Понравился и сам Национальный центр "Россия". Он шикарный, огромный. Здесь везде все красиво украшено, светится разнообразными цветами. Мы были на экскурсии, мне очень понравилось и на выставке "Путешествие по России", и на экспозиции "Рождение масштаба", — рассказал участник команды "Медиалаборатория "Биотех-Пущино" Лев Данилкович.
Награды в возрастной категории 17-18 лет вручили герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Скрипочка, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Третье место среди старших участников заняла команда "7 КАДРОВ" из Челябинской области, второе — команда "Утопические фантасты" из Республики Крым, а первой стала команда "Шуховцы" из Белгородской области.
Специальный приз подготовили партнеры конкурса — экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России ArtMasters. Его вручил директор АНО "Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "Артмастерс" Борислав Володин. Награда досталась команде "Самар-чики +1" из Самарской области.
В специальной номинации "Приз читательского голосования" от федеральной сети книжных магазинов "Читай-Город" и молодежного медиа "ЮФ" была отмечена команда "Дети будущего" из Республики Башкортостан. Для оглашения результатов и поздравления победителей на сцену поднялся генеральный директор ОРС "Читай-город — Буквоед" Александр Брычкин.
Юные участники конкурса посетили выставки НЦ "Россия" — постоянную экспозицию "Путешествие по России", представляющую все федеральные округа страны, архитектурную выставку "Рождение масштаба", и новую культурно-просветительскую площадку "Молодежь и дети в Пространстве возможностей". Кроме того, ребята приняли участие в мастер-классах от писателей-фантастов, а также узнали больше о технологиях и искусственном интеллекте. После церемонии награждения для авторов видеоэссе выступила популярная музыкальная группа "Мохито".
Гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова объявила, что конкурс станет ежегодным, а число номинаций будет увеличено.
В творческих состязаниях приняли участие школьники и студенты из всех 89 регионов России. Конкурс "Мечты о будущем" призван вдохновить молодежь на размышления о будущем и познакомить с творчеством писателей-фантастов. Задачей участников стало создание видеоэссе, начинающегося со слов: "Мы хотим создать такое будущее, в котором…", с обязательной отсылкой к произведениям научной фантастики из рекомендованного списка. Специально для конкурса его подготовили Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы "Эксмо-АСТ".
В обеих возрастных категориях самыми цитируемыми произведениями стали "Человек-амфибия", "Ариэль" и "Голова профессора Доуэля" Александра Беляева, "Туманность Андромеды" Ивана Ефремова, "Пикник на обочине" Аркадия и Бориса Стругацких, "Поселок" Кира Булычева. В перечень самых цитируемых книг также вошли произведения Сергея Лукьяненко, Александра и Сергея Абрамовых, Василия Головачева, Евгения Войскунского, Исая Лукодьянова, Александра Громова, Анатолия Днепрова, Евгения Гуляковского, Александра Казанцева, Антона Карелина, Владислава Крапивина и других.
Всероссийский конкурс видеоэссе "Мечты о будущем" проведен в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Движения Первых, Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, Российской государственной библиотеки для молодежи, Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "АртМастерс", АНО "Россия — страна возможностей" и Всероссийского фестиваля "НАУКА 0+", АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" и технологической конференции Startup Village, Национальной киберфизической платформы "Берлога".
Конкурс является спутником Международного симпозиума "Создавая будущее" и призван поддерживать интерес к проектированию будущего, вовлекая в этот процесс детей и молодежь.
Литературный партнер конкурса — издательская группа "Эксмо-АСТ", федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город", партнер по социальному контенту — "ЮФ — твое медиа про чтение", аналитический партнер — ВЦИОМ.
Проект поддержали российские артисты Эрика Лундмоен, polnalyubvi, Mirele и группа Odnono. Высоко оценили идею конкурса и молодые писатели-фантасты — например, сценарист, режиссер кино и автор серии Nova Fiction редакции Mainstream издательства "АСТ" Антонина Гилева.
В рамках конкурса Национальный центр "Россия" подготовил цикл практических мастер-классов, на которых зарегистрированные участники могли пройти весь путь создания видеоролика — от разработки идеи до финального монтажа. Эти занятия доступны для всех желающих в специальном разделе на сайте dream.russia.ru.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
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