Ректору СамГМУ присвоили звание члена-корреспондента РАН

Ректору Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), заслуженному деятелю науки РФ Александру Колсанову присвоили звание члена-корреспондента Российской академии наук (РАН). Выборы новых членов состоялись на общем собрании РАН.
"Это значимое для всего региона событие, которое свидетельствует о том, на каком высоком уровне в Самарской области представлены медицинское образование и наука, идет развитие передовых технологий в области медицины. И во многом это заслуга именно Александра Владимировича Колсанова. Поздравляю с присвоением звания члена-корреспондента РАН и желаю дальнейших успехов и плодотворной работы на благо развития медицины в регионе и во всей стране", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Под руководством ректора СамГМУ разработаны и внедрены в клиническую практику и медицинское образование различные инновационные проекты. В их числе - 3D-анатомический стол "Пирогов" для изучения анатомии, первая российская система хирургической навигации AUTOPLAN, индивидуальные эндопротезы из титана и керамики, импортозамещающие индивидуальные эндопротезы с неинвазивным раздвижным механизмом, система обработки, анализа и хранения медицинских изображений с технологией трехмерного анатомического моделирования.
"Это заслуженное признание выдающихся достижений Александра Владимировича в области медицинской науки и образования. Разработки и инновации, внедренные под его руководством в СамГМУ - первом медицинском технологическом университете, работа по развитию Центра серийного производства открывают новые горизонты для медицинского образования и клинической практики в России и за рубежом. Уверен, что присвоение этого звания станет дополнительным стимулом для дальнейших научных достижений Александра Владимировича и его команды", - поздравил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Александр Колсанов - доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ. С 2019 г. занимает пост ректора СамГМУ. Известный ученый в области топографической анатомии, крупный организатор медицинской науки. Под руководством Александра Колсанова сформировано новое научное направление - цифровая анатомия с трехмерным моделированием анатомических объектов, предполагающее персонифицированный подход к изучению топологии органов и тканей живого человека с использованием множественных слоев данных, реализованное с применением современных информационно-вычислительных технологий.
Александр Колсанов впервые описал многие закономерности морфогенеза внутренних органов, сосудов и нервов, определил их структурно-функциональные характеристики, возрастные, гендерные и локальные особенности, что имеет важное клиническое значение.
Александр Колсанов опубликовал 883 научных труда, из них 62 учебно-методических работы, 248 патентов на изобретение, полезную модель и программ для ЭВМ. Под руководством Александра Колсанова защищены пять докторских и 21 кандидатская диссертация, в настоящее время выполняется еще семь диссертационных исследований.
"Сегодня на общем собрании Российской академии наук прошли выборы новых членов. Волнительная процедура!.. Помню, когда обсуждали мою кандидатуру, эмоции переполняли. А сегодня волновался за своих коллег, которых давно и хорошо знаю, с многими из которых плотно работаю. Но, к счастью, все прошло гладко, ведь перед выборами на общем собрании РАН все кандидатуры проходят обсуждение в профильных отделениях. Наше медицинское отделение РАН внимательнейшим образом рассмотрело всех претендентов. И вот сегодня прошло общее голосование. В числе прочих звание члена-корреспондента РАН присвоено моему ученику Александру Владимировичу Колсанову. От души поздравляю, коллеги! Ваше избрание - свидетельство той большой научной работы, которую вы ведете во благо здоровья всех россиян", - прокомментировал председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный ректор СамГМУ Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас