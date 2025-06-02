Общественный совет отобрал участников второго потока "Школы героев"

В Самарской области стартует второй поток обучения по программе "Школа героев". Кандидатуры на участие в обучении рассмотрел общественный совет по реализации региональной программы.
Напомним, в начале мая дипломы получили выпускники первого потока этого проекта, который направлен на подготовку ветеранов СВО для государственной и муниципальной службы. "Школа героев" — это региональный проект, который в Самарской области начал реализоваться в октябре прошлого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Он стал продолжением президентской программы "Время героев". На первом потоке обучались 45 человек. Программа подготовки составляла 250 часов. Программа для второго потока составлялась уже с учетом мнения участников первого потока, количество часов в ней увеличено вдвое.
"Очень важно, что наши ребята — выпускники, которые сегодня здесь тоже присутствуют, высказывали очень зрелые рассуждения на предмет совершенствования того курса подготовки, который мы провели на первом потоке", — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
В проекте подтвердили участие семь ведущих ВУЗов Самарской области.
Чтобы принять участие во втором потоке, нужно было заполнить анкету и написать эссе, а после предварительного отбора пройти тестирование и очное собеседование.
"Оценивались наличие заслуг на специальной военной операции, управленческий опыт и управленческий потенциал, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Для тех, кто находился в зоне СВО и не мог пройти тестирование в оговоренные сроки, было проведено дополнительное тестирование. Участники, которые показали высшие результаты, были приглашены на очные собеседование".
Участвовать во втором потоке изъявили желание более 600 человек. После всех этапов были отобраны кандидаты на обучение. Общественный совет рассмотрел представленные кандидатуры. Очное обучение пройдет 45 человек, а еще 45 кандидатов (действующие участники СВО) войдут в резерв региональной программы.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...