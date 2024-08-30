Стратегию развития Самары разработают при участии Финуниверситета при Правительстве РФ

Мэрия Самары приступила к разработке новой стратегии социально-экономического развития города. Она будет рассчитана до 2036 года.

"Проект стратегии разрабатывается с участием Финансового университета при Правительстве РФ. Он является ведущим образовательным и научным центром с более чем столетней историей, обладает обширным опытом в области регионального развития, промышленной и социальной политики, управления человеческим капиталом, оценки устойчивости развития регионов, моделирования социально-экономических процессов и стратегического планирования", — говорится в сообщении мэрии.

В стратегии чиновники с помощью ученых пропишут цели и задачи муниципального управления, приоритеты развития Самары и долгосрочные проекты.

"В рамках работы над стратегией предполагается широкое привлечение общественного и предпринимательского сообществ города. Планируется проведение социологических опросов, стратегических сессий и круглых столов для проработки отдельных направлений развития, публичных слушаний", — отметили представители мэрии.

Свои инициативы и предложения жители Самары могут направить властям уже сейчас. Для этого создали специальный сайт.