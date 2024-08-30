Стратегию развития Самары разработают при участии Финуниверситета при Правительстве РФ

Мэрия Самары приступила к разработке новой стратегии социально-экономического развития города. Она будет рассчитана до 2036 года.
"Проект стратегии разрабатывается с участием Финансового университета при Правительстве РФ. Он является ведущим образовательным и научным центром с более чем столетней историей, обладает обширным опытом в области регионального развития, промышленной и социальной политики, управления человеческим капиталом, оценки устойчивости развития регионов, моделирования социально-экономических процессов и стратегического планирования", — говорится в сообщении мэрии.
В стратегии чиновники с помощью ученых пропишут цели и задачи муниципального управления, приоритеты развития Самары и долгосрочные проекты.
"В рамках работы над стратегией предполагается широкое привлечение общественного и предпринимательского сообществ города. Планируется проведение социологических опросов, стратегических сессий и круглых столов для проработки отдельных направлений развития, публичных слушаний", — отметили представители мэрии.
Свои инициативы и предложения жители Самары могут направить властям уже сейчас. Для этого создали специальный сайт.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.