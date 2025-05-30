Жители Кошелев Парка пожаловались на строительство мечети под видом садового дома

В Самаре жители микрорайона Кошелев Парк жалуются на нелегальное строительство мечети. Об этом сообщают в соцсетях.

По данным местных жителей, напротив 2 корпуса школы № 7 в пос. Смышляевка, СДТ Орлов Овраг, 4 линия, 26 строят мечеть, хотя ранее на публичных слушаниях люди проголосовали против возведения религиозного сооружения. При этом сообщается, что жители обеспокоены возможностью притяжения в район исламских радикальных течений.

Администрация в связи с этой ситуацией пояснила, что собственник земли сообщал, что строит садовый дом. При этом ранее были публичные слушания о смене зонирования участка, но местные жители не поддержали эту инициативу, и сейчас он относится к категории "садовые участки". Райадминистрация уточнила, что разрешение на строительство религиозного объекта не выдавалось, а вопросом нарушений будут заниматься правоохранители.