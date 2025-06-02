Проект Знание.Лекторий вдохновил студентов Самарской области на изучение природы края

Просветительские мероприятия проекта Знание.Лекторий от Общества "Знание" вошли в программу авто-пешеходного маршрута "НЕурок географии" Русского географического общества в Самарской области. В преддверии Дня эколога активисты Студенческого научного общества Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) отправились в увлекательное путешествие в рамках проекта РГО.
Интерактивная программа, прошедшая под девизом "О природе — на природе", включала рассказ о достопримечательностях Самары и области, викторину, конкурс мобильной фотографии и экологическую игру, посещение памятника природы регионального значения "Царев курган" и Царевщинского озера.
Победитель четвертого сезона Всероссийского конкурса "Знание.Лектор", заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности и экология" ПривГУПС Юрий Холопов провел для участников интерактивную игру-путешествие. Ребята познакомились с особенностями особо охраняемых территорий Самарской области на примере памятника природы "Царев курган", погрузились в мир уникальной экосистемы региона и узнали о редких видах растений и животных. Каждый мог проверить свои знания по истории и краеведению, используя даже смартфон для поиска ответов. В организации мероприятия также приняли участие представители экологического движения "Широко шагая" — Елена и Дмитрий Жменевы.
"Мы говорили с ребятами об уникальной природе Самарской области. Лучше всего рассказывать об этом непосредственно на природных объектах. В регионе есть Жигулевский заповедник имени Спрыгина, национальные парки "Самарская Лука" и "Бузулукский бор", а также 210 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Но главное, на чем мы акцентировали внимание, — правила экологического поведения в таких местах", — подчеркнул Юрий Холопов.
Из викторины участники узнали, что Самара, основанная в 1586 году, расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, площадь Куйбышева — крупнейшая в России, а здание железнодорожного вокзала со шпилем достигает 101 метра, что является европейским рекордом. Кроме того, им напомнили, что отечественные космонавты отправляются в космос на ракетах, созданных в Самаре, а монумент "Ракета-носитель "Союз" установлен в городе в 2001 году. Самый массовый советский пассажирский самолет Ту-154 также был сконструирован здесь. В год 80-летия Победы организаторы особо отметили роль Самары (Куйбышева) как запасной столицы, принявшей эвакуированные предприятия, правительство, дипломатов и театры, включая Большой. Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович завершил "Седьмую симфонию", впервые исполненную здесь в 1942 году.
Викторина охватила не только историю, но и природные особенности региона, ведь главной целью поездки была популяризация эколого-географических знаний. Участники узнали о Волге и Жигулевских горах, а некоторые впервые обратили внимание, что контур области напоминает сердце, за что ее называют "сердцем России".
Лектор отметил, что "Царев курган" — гора-останец, некогда часть Жигулевских гор, но теперь стоящая особняком. Искаженная добычей известняка, она постепенно восстанавливается, в том числе благодаря высадке деревьев и созданию экотропы, по которой и прошли участники.
Елена Жменева рассказала о краснокнижных видах региона, а ребята делали снимки для конкурса мобильной фотографии в номинациях "Широкий взгляд" и "В деталях". После восхождения на курган они разделились на команды и сыграли в настольную игру "Широко шагая", разработанную при поддержке Росмолодежи. Игра помогла изучить флору и фауну области, правила сортировки отходов и основы экологической ответственности.
Юрий Холопов подчеркнул, что такие игры — не только развлечение, но и образовательный инструмент. Участники решали экологические задачи, предлагали свои идеи и учились ценить вклад каждого в защиту природы. По его словам, подобные мероприятия повышают осведомленность студентов, что в будущем поможет подготовить специалистов, способных сохранять природные богатства страны.
Напомним, в настоящее время продолжается прием заявок на пятый сезон проекта Знание.Лектор. Подать их можно на официальном сайте до 15 июля (в номинации "Юный лектор" — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тысяч рублей каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек" (обучающиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).
Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
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