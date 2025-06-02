Проект Знание.Лекторий вдохновил студентов Самарской области на изучение природы края

Просветительские мероприятия проекта Знание.Лекторий от Общества "Знание" вошли в программу авто-пешеходного маршрута "НЕурок географии" Русского географического общества в Самарской области. В преддверии Дня эколога активисты Студенческого научного общества Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) отправились в увлекательное путешествие в рамках проекта РГО.

Интерактивная программа, прошедшая под девизом "О природе — на природе", включала рассказ о достопримечательностях Самары и области, викторину, конкурс мобильной фотографии и экологическую игру, посещение памятника природы регионального значения "Царев курган" и Царевщинского озера.

Победитель четвертого сезона Всероссийского конкурса "Знание.Лектор", заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности и экология" ПривГУПС Юрий Холопов провел для участников интерактивную игру-путешествие. Ребята познакомились с особенностями особо охраняемых территорий Самарской области на примере памятника природы "Царев курган", погрузились в мир уникальной экосистемы региона и узнали о редких видах растений и животных. Каждый мог проверить свои знания по истории и краеведению, используя даже смартфон для поиска ответов. В организации мероприятия также приняли участие представители экологического движения "Широко шагая" — Елена и Дмитрий Жменевы.

"Мы говорили с ребятами об уникальной природе Самарской области. Лучше всего рассказывать об этом непосредственно на природных объектах. В регионе есть Жигулевский заповедник имени Спрыгина, национальные парки "Самарская Лука" и "Бузулукский бор", а также 210 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Но главное, на чем мы акцентировали внимание, — правила экологического поведения в таких местах", — подчеркнул Юрий Холопов.

Из викторины участники узнали, что Самара, основанная в 1586 году, расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, площадь Куйбышева — крупнейшая в России, а здание железнодорожного вокзала со шпилем достигает 101 метра, что является европейским рекордом. Кроме того, им напомнили, что отечественные космонавты отправляются в космос на ракетах, созданных в Самаре, а монумент "Ракета-носитель "Союз" установлен в городе в 2001 году. Самый массовый советский пассажирский самолет Ту-154 также был сконструирован здесь. В год 80-летия Победы организаторы особо отметили роль Самары (Куйбышева) как запасной столицы, принявшей эвакуированные предприятия, правительство, дипломатов и театры, включая Большой. Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович завершил "Седьмую симфонию", впервые исполненную здесь в 1942 году.

Викторина охватила не только историю, но и природные особенности региона, ведь главной целью поездки была популяризация эколого-географических знаний. Участники узнали о Волге и Жигулевских горах, а некоторые впервые обратили внимание, что контур области напоминает сердце, за что ее называют "сердцем России".

Лектор отметил, что "Царев курган" — гора-останец, некогда часть Жигулевских гор, но теперь стоящая особняком. Искаженная добычей известняка, она постепенно восстанавливается, в том числе благодаря высадке деревьев и созданию экотропы, по которой и прошли участники.

Елена Жменева рассказала о краснокнижных видах региона, а ребята делали снимки для конкурса мобильной фотографии в номинациях "Широкий взгляд" и "В деталях". После восхождения на курган они разделились на команды и сыграли в настольную игру "Широко шагая", разработанную при поддержке Росмолодежи. Игра помогла изучить флору и фауну области, правила сортировки отходов и основы экологической ответственности.

Юрий Холопов подчеркнул, что такие игры — не только развлечение, но и образовательный инструмент. Участники решали экологические задачи, предлагали свои идеи и учились ценить вклад каждого в защиту природы. По его словам, подобные мероприятия повышают осведомленность студентов, что в будущем поможет подготовить специалистов, способных сохранять природные богатства страны.

Напомним, в настоящее время продолжается прием заявок на пятый сезон проекта Знание.Лектор. Подать их можно на официальном сайте до 15 июля (в номинации "Юный лектор" — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тысяч рублей каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек" (обучающиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".