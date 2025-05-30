Студенты Самарской области узнали о казачестве

Лекция Общества "Знание" стала частью кинопоказа "Казаки России: Отечество, Вера, Традиции". Мероприятие прошло на площадке Самарского металлургического колледжа в рамках проекта "Знание.Лекторий". Модератором мероприятия выступил лектор просветительской организации, советник по воспитанию Святослав Леонов.
Во время лекции ребята познакомились с основами казачества: зарождением и развитием, традициями и обычаями, а также узнали о географии казаков России.
"Подобная тема сейчас максимально важна и актуальна, потому что связь с традициями предков помогает и подрастающему поколению противодействовать вызовам современности. Принципы казачества как никогда актуальны сейчас: верность вере и Родине, готовность защищать себя, близких и страну", - отметил Святослав Леонов.
После лекционного блока студенты посмотрели фильм о казаках, где они сами рассказали о важных вещах, поведали ребятам о своих принципах и миссии. Фильм представлен АНО "Лаборатория общественных проектов". Документальная лента рассказала, как казаки и казачки из различных регионов России, от южных регионов до Дальнего Востока, хранят память о своих корнях, с уважением и заботой передают традиции своим детям.
Через интервью героев фильма раскрываются такие традиционные ценности, как гражданская ответственность, преданность Родине, милосердие и справедливость, а также коллективизм и взаимопомощь, сохранение исторической памяти и преемственность поколений, ценность крепкой семьи и духовного труда.
После совместного просмотра киноленты участники встречи вместе с лектором Общества "Знание" разобрали ключевые моменты картины, поделились впечатлениями и обменялись мнениями. В ходе дискуссии эксперт помог ребятам глубже понять замысел создателей, проанализировать характеры героев и основные идеи фильма. Студенты отметили большое внимание казаков к вере и религии. Это помогает им оставаться сильными и едиными даже в тяжелее времена.
Проект по созданию фильма осуществляется АНО "Лаборатория общественных проектов" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель - продемонстрировать, как важно сохранять культурное наследие, которое развивает и закрепляет нашу национальную идентичность.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...