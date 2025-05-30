Тольяттинский госуниверситет получит более 162 млн на создание "Питона"

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) займется разработкой комплексного гидрологического зонда (КГЗ) "Питон", на эти цели вуз получит 162,5 млн руб. федерального бюджета как один из победителей конкурса, направленного на обновление отечественной приборной базы гражданского назначения.

В 2022 г. по поручению президента РФ Владимира Путина в России были утверждены "дорожная карта" по развитию отечественного научного приборостроения и федеральный проект "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований". В соответствии с ними к 2030 году должно быть разработано 40 приборов.

"Тольяттинский государственный университет - научный центр, где проводятся значимые исследования в различных отраслях. Работы ученых вносят весомый вклад в развитие науки и технологий, открывая новые горизонты для инноваций и прогресса. Значимость исследований ТГУ не ограничивается только академической средой - они находят свое применение в промышленности, медицине, образовании и других сферах жизни. Благодаря этому университет не только развивает науку, но и способствует улучшению качества жизни людей, создавая новые возможности для развития общества. Создание многофункционального гидрологического зонда представляет собой значимое достижение для отечественной приборостроительной индустрии. Разработка данного прибора способствует укреплению научного потенциала региона и предоставляет молодым специалистам возможности для профессиональной реализации своих компетенций", - отмечает министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В этом году на конкурс, инициированный Министерством науки и высшего образования РФ, поступило 228 заявок. Из 70 отобранных экспертной комиссией победителями признаны 11 проектов от 10 организаций.

Субсидии получат пять вузов - Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Московский физико-технический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина), Университет ИТМО и Тольяттинский государственный университет, а также пять институтов и центров Российской академии наук.

Специалисты кафедры "Промышленная электроника" ТГУ займутся разработкой комплексного гидрологического зонда "Питон". Соисполнители - специалисты Самарского государственного медицинского университета.

"Гидрологический зонд - незаменимый инструмент для проведения широкого спектра гидрологических и гидрогеологических исследований. С его помощью можно измерять физические, оптические и химические параметры как поверхностных, так и подземных вод, а также отслеживать качество воды в различных условиях. Такие зонды используют для стационарного и периодического экологического мониторинга водных объектов, что позволяет своевременно выявлять изменения в состоянии водоемов и подземных вод. Они широко используются в океанологических исследованиях, обеспечивая сбор комплексных данных о состоянии морской среды", - поясняет проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис. - Кроме того, зонд необходим для контроля качества входящей воды на водозаборах, что особенно важно для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения. Он также используется для контроля сбросов очистных сооружений, что помогает предотвращать загрязнение водоемов.

Таким образом, гидрологический зонд служит универсальным и многофункциональным прибором, который играет ключевую роль в исследовании, мониторинге и охране водных ресурсов.

"Питон" будет создаваться на основе ранее производимых комплексных гидрологических зондов "ГЕОС", "Хитон" и "Тритон". Специалистам ТГУ предстоит разработать полный комплект рабочей конструкторской и эксплуатационной документации, аппаратное и программное обеспечение калибровки и поверки зонда, а также провести испытания опытных образцов в натурных условиях эксплуатации и обеспечить включение КГЗ "Питон" в Государственный реестр средств измерений.

Субсидия федерального бюджета на разработку прибора будет выделяться университету тремя траншами. В 2027 г. "Питон" должен быть готов.