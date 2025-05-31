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Туризм Общество

В Самаре провели "Экскурсию со Знанием"

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийскую просветительскую акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором стало Общество "Знание". Экскурсия прошла в Самаре, в Бункере Сталина. Вместе с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой участники посетили секретное бомбоубежище № 1, рассекреченное и ставшее в 1990 году музеем гражданской обороны в Самаре.

Фото: Министерство туризма СО

Экскурсия началась у входа в Бункер, Екатерина Матвеева рассказала об истории появления туристического объекта.

Участники узнали о том, что бункер Сталина находится под землей на глубине 12-этажного дома. Это грандиозное инженерно-техническое подземное сооружения, построенное во время войны за рекордные 9 месяцев в условиях полнейшей секретности, вот уже много лет он хранит тайны военного времени.

"Проведение такой экскурсии — замечательная возможность познакомить молодое поколение с историей нашей страны и напомнить о значении победы в Великой Отечественной войне. Посещение уникальных объектов, таких как Бункер Сталина, позволяет глубже почувствовать дух эпохи и осознать героизм наших предков. Мы гордимся тем, что такие места становятся частью культурного наследия и привлекают интерес не только местных жителей, но и гостей региона. Подобные инициативы помогают воспитывать патриотическое сознание и способствуют развитию внутреннего туризма, привлекая внимание к нашим достопримечательностям", — подчеркнула Екатерина Матвеева.

Ребята с интересом слушали рассказ о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, задавали интересующие их вопросы.

"Экскурсии стали уже традиционным и одним из самых популярных форматов познавательных мероприятий Общества "Знание". В год 80-летия Великой Победы такие экскурсии охватили все регионы страны. Самарская область гордится своим трудовым подвигом во время ВОВ, у нас, действительно, богатое историческое и культурное наследие. И мы искренне рады, что уже не первый год к проектам "Знания", призванным сохранить великую историю нашей области и всей страны, присоединяются и слушатели, и представители регионального правительства", — отметила Ольга Воронова, директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области.

"Экскурсии со Знанием" проводят главы регионов и другие государственные деятели страны по знаковым и историческим местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Такие мероприятия стали специальным форматом марафона Знание.Первые, который был посвящен 80-летию Победы.Знание.Герои — это просветительский проект Общества "Знание", который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Общества "Знание".

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