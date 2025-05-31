В Самаре временно ограничат движение транспорта на участке Волжского проспекта

В воскресенье, 1 июня, в Самаре на участке Волжского проспекта ограничат движение транспорта, сообщает городской департамент транспорта. Причиной ограничений станет IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Культурно-массовое мероприятие традиционно пройдет на склоне амфитеатра площади Славы.

В связи с этим с 19:00 до 23:59 1 июня по Волжскому проспекту, на участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской, будет ограничен проезд автотранспорта, за исключением следующих транспортных средств:

спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

машин с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара;

машин, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.

Также на вышеуказанном участке Волжского проспекта с 6:00 до 23:59 1 июня запретят остановку и/или стоянку транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 11, 61, 88, 261 с 19:00 до 23:59 1 июня будут следовать по скорректированным схемам.